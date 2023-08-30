Есть шанс обойтись без отключений: при каких условиях Украина избежит блэкаута

В настоящее время продолжается восстановление энергосистемы Украины, которая пока находится в "достаточно нормальном состоянии". В случае если зима пройдет без особых морозов и обстрелов, отключений можно будет избежать.

Удастся ли Украине избежать отключений света

Сергей Дяченко рассказал, что при благоприятных условиях избежать отключений света удастся. Многое зависит от погодных условий.

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Сергей Дяченко Председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сейчас большое количество оборудования ремонтируется и обещают, что к отопительному сезону все будет отремонтировано, поэтому дефицита не должно быть. Но будет зависеть также и от суровости зимы, чтобы не возникало дополнительной нагрузки на энергосистему из-за низких температур. Если зима умеренная, то у нас не должно возникать аварийных режимов работы и графиков поставок электроэнергии.

Он отметил, что многие оборудования уже привели в рабочее состояние.

Не удалось полностью восстановить возможности разрушенных тепловых электростанций, там серьезные разрушения, поэтому не все приведено в порядок, учитывая наши реалии и нехватку средств. Но энергосистема приведена в достаточно нормальное состояние, которое может обеспечить нам прохождение осенне-зимнего периода. Если не будет дополнительных разрушений,

– добавил он.

Не стоит забывать, что враг будет пытаться снова нанести вред населению. Также он сказал, что экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову в минувшее воскресенье стал возможным из-за профицита в дневном минимуме.

Вечером того же дня, когда повысился спрос, мы ее снова импортировали в гораздо больших объемах. Поэтому это событие не знаковое и делать из этого катастрофу также не стоит. …Сейчас огромное количество блоков находятся в ремонте, например четыре блока атомных станций, а также многие блоки тепловых электростанций. Потому и возник дефицит. … Когда все блоки будут введены в эксплуатацию, возможно, также появится способность в небольших объемах экспортировать электричество в определенные периоды,

– подытожил Дяченко.

По его мнению, это событие не было знаковым, потому что Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за ее дефицита.

Есть ли у Украины достаточно газа до отопительного сезона

В настоящее время в хранилищах Украины находится около 14 миллиардов кубических метров газа. В телемарафоне председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев выразил надежду, что к началу отопительного сезона накоплений будет еще больше.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Нам уже фактически удалось добиться цифры 14 миллиардов кубических метров газа. Таким образом, мы выполним и даже перевыполним предусмотренную отметку в 14,7 миллиарда кубометров.

По его мнению, Украина сможет обеспечить свои потребности в отопительный сезон самостоятельно.