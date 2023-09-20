Только при одном условии: что нужно, чтобы зима прошла без отключений света

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарука рассказал, при каком условии Украина переживет зиму без отключений света. Однако к худшему сценарию тоже готовятся.

Что нужно, чтобы пережить зиму без отключений

Энергетическая система сможет нормально пережить зиму, при отсутствии обстрелов со стороны России. В противном случае все будет зависеть от сил ПВО.

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Дмитрий Сахарук Исполнительный директор ДТЭК Если вывести за скобки ракетные или дроновые обстрелы, то в принципе мы должны пройти зиму нормально. Без таких глобальных вызовов, которые были прошлой зимой. Но если ввести сюда обстрелы, то здесь возникают вопросы. Потому что не ясно, каким образом все это будет происходить.

По его мнению, очень важно, чтобы ПВО работало по максимуму и сбивало как можно больше вражеских дронов.

Потому что, к сожалению, станции, трансформаторные подстанции они не предназначены для того, чтобы выдержать удары ракет и дронов. Поэтому здесь, скажем так, на стороне ПВО задача сбивать по максимуму все, что будет лететь на наши энергетические объекты. Потому что можно банально не сохранить все то, что мы сделали как энергетики за последние 6 месяцев,

– объяснил он.

Какой самый плохой сценарий для энергетики

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказывал, что зимние удары России по нашей энергосистеме не будут неожиданностью.

Глава "Укрэнерго" рассказал, что спрогнозировать последствия российских обстрелов зимой достаточно сложно, однако существует худший сценарий.

Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.

Чтобы быстро ремонтировать потенциальные повреждения сейчас готовятся оборудование, запас материалов и схемы питания потребителей.

Мы – это не только "Укрэнерго", но и энергетики в целом. То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстанавливать системы,

– объяснил он.

К слову, активная подготовка к отопительному сезону продолжается и в сфере ПВО.