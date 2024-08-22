Избежать не удастся: эксперт рассказал, к каким отключениям готовиться зимой

Украина может облегчить зимний сезон, если удастся восстановить 3 гигаватта мощностей тепловой и гидроэнергетики. Однако, полностью избежать отключений все равно не удастся.

Каким будет дефицит мощностей зимой

Директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя вероятный дефицит энергии и его отражение в графиках обесточивания для бытовых потребителей, сообщил, что зимой дефицит может достигать примерно 2 гигаватт.

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По его мнению, избежать плановых отключений электроэнергии не удастся. Как ожидается, в среднем будут применять одну-две очереди отключений: одна очередь длится 4 часа, две – 8 часов. Однако продолжительность отключений может меняться, и в некоторые дни они могут быть короче или длиннее.

Владимир Омельченко Директор энергопрограмм Центра Разумкова Дефицит зимой в среднем будет составлять, на мой взгляд, около 2 гигаватт. В отдельные часы, например, в вечерние и при ощутимых морозах – ниже -10 градусов – потребность потребления может достигать у нас около 18 гигаватт. То есть будет дефицит до 4 гигаватт в такие периоды, а именно в морозные дни и в пиковые часы потребления электроэнергии. Вот такой базовый прогноз. Но это не значит, что именно так все и будет – мы же выносим за скобки возможные новые атаки россиян и уничтожение дополнительной генерации.

Сможет ли Украина восстановить энергетику до зимы

Впрочем, Омельченко выразил надежду, что Украина сможет получить необходимое оборудование до осенне-зимнего периода и во время его прохождения для ремонта 3 гигаватт тепловой генерации и гидроэнергетики.

Мы рассчитываем на то, что зимой в полном составе будут работать все атомные блоки, а это около 7,5 – 8 гигаватт. Кроме того, будет 2,5 – 3 гигаватт отремонтировано тепловой генерации, гидроэлектростанций, а также введено где-то до 500 мегаватт маломощной децентрализованной генерации. Я надеюсь, что мы сможем получить до осенне-зимнего периода и во время его прохождения достаточно оборудования для того, чтобы отремонтировать 3 гигаватта тепловой генерации и гидроэнергетики. Это важно. Если эта цель будет достигнута, тогда мы гораздо легче пройдем осенне-зимний период,

– отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что есть возможность договориться с ENTSO-E – европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии – об увеличении квоты на импорт с 1,7 гигаватта до 2,2 гигаватта. Однако, это не решит полностью проблему и не компенсирует дефицит, который останется актуальным.