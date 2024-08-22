Яким буде дефіцит потужностей взимку

Директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи ймовірний дефіцит енергії та його відображення у графіках знеструмлення для побутових споживачів, повідомив, що взимку дефіцит може досягати приблизно 2 гігават.

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На його думку, уникнути планових відключень електроенергії не вдасться. Як очікується, в середньому застосовуватимуть одну-дві черги відключень: одна черга триває 4 години, дві – 8 годин. Однак тривалість відключень може змінюватися, і в деякі дні вони можуть бути коротшими або довшими.

Володимир Омельченко Директор енергопрограм Центру Разумкова Дефіцит узимку в середньому становитиме, на мій погляд, близько 2 гігавати. В окремі години, наприклад, у вечірні та за відчутних морозів – нижче -10 градусів – потреба споживання може сягати в нас близько 18 гігаватів. Тобто буде дефіцит до 4 гігаватів у такі періоди, а саме в морозні дні та в пікові години споживання електроенергії. Ось такий базовий прогноз. Але це не означає, що саме так все і буде – ми ж виносимо за дужки можливі нові атаки росіян і знищення додаткової генерації.

Чи зможе Україна відновити енергетику до зими

Втім, Омельченко висловив надію, що Україна зможе отримати необхідне обладнання до осінньо-зимового періоду і під час його проходження для ремонту 3 гігавати теплової генерації та гідроенергетики.

Ми розраховуємо на те, що взимку в повному складі працюватимуть усі атомні блоки, а це близько 7,5 – 8 гігаватів. Крім того, буде 2,5 – 3 гігават відремонтовано теплової генерації, гідроелектростанцій, а також введено десь до 500 мегаватів малопотужної децентралізованої генерації. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати до осінньо-зимового періоду і під час його проходження достатньо обладнання для того, щоб відремонтувати 3 гігават теплової генерації та гідроенергетики. Це важливо. Якщо ця мета буде досягнута, тоді ми набагато легше пройдемо осінньо-зимовий період,

– зазначив експерт.

Він також підкреслив, що є можливість домовитися з ENTSO-E – європейською мережею операторів систем передачі електроенергії – про збільшення квоти на імпорт з 1,7 гігавата до 2,2 гігавата. Проте, це не вирішить повністю проблему і не компенсує дефіцит, який залишиться актуальним.