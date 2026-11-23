Российские атаки в Одесской и Днепропетровской областях привели к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы продолжались всю ночь.

Где сложнее всего ситуация с электроэнергией

В Одесской области специалистам удалось совершить почти невозможное и частично стабилизировать ситуацию, о чем сообщает "Укрэнерго".

В частности, в Одессе уже восстановлено электроснабжение критически важной инфраструктуры.

Благодарим энергетиков, спасателей, представителей власти и всех, кто присоединился к восстановлению электроснабжения и помогал преодолевать последствия атак,

– говорится в сообщении.

Важно! В то же время ситуация в Днепропетровской области остается значительно сложнее.

В регионе вынужденно действуют жесткие графики почасовых отключений, а ремонтные бригады работают без перерыва.

Напомним, что накануне российские войска массированно атаковали объекты ДТЭК в Днепропетровской области. Без света остались части Днепра и Самары.

Текущую ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что россияне пытаются отрезать от источников энергии Одесскую область и Днепропетровскую область.

В то же время в выходные дни в Одессе и прилегающих регионах сложилась сложная ситуация с электроснабжением. В результате атак была повреждена ключевая инфраструктура, от которой зависит электроснабжение города и окружающих населенных пунктов.