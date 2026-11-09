Там сложнейшая ситуация с электроснабжением: в двух регионах зафиксированы значительные повреждения

Только за прошедшую неделю Россия 128 раз целенаправленно проводила атаки по энергетическому и нефтегазовому секторам нашей страны. Всего было зафиксировано 219 инцидентов.

Что произошло с энергосистемой Украины

В результате этих ударов к утру осталась без электричества часть потребителей сразу в 12 областях Украины, как сообщает Министерство энергетики.

По состоянию на 9 ноября без электричества осталась часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Наибольший ущерб понесла инфраструктура в Днепропетровской и Киевской областях, где из-за масштабных разрушений энергетики вынуждены работать круглосуточно.

В то же время энергетики ежедневно работают над восстановлением электроснабжения, ремонтные работы продолжаются.

А в Сумской области российский дрон атаковал служебный автомобиль, поэтому трое сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Что известно о предыдущих ударах по инфраструктуре

Напомним, ранее мы писали, что в начале ноября оккупанты нанесли почти 100 ударов по энергетическим объектам Украины. Кроме того, враг вызвал более 200 разрушительных инцидентов.

В то же время Запорожская АЭС начала получать внешнее электроснабжение от украинской энергосистемы. Но ситуация остается сложной.