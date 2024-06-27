Прогноз экспертов: когда в Украине сократятся отключения электроснабжения

Ближайшие два месяца ситуация с отключениями света будет оставаться сложной. Дело в том, что сейчас продолжаются ремонты энергообъектов, поэтому отключения электроснабжения участились.

Когда уменьшится количество отключений света

Сейчас в Украине продолжаются ремонты и восстановление энергетической системы, что приводит к длительным отключениям света. Однако с конца августа они могут сократиться до четырех-шести часов в сутки, сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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Примерно последние десять дней августа. Я думаю, что ограничения будут длиться четыре-шесть часов в сутки. Не более,

– подчеркнул эксперт.

Согласно его словам, из-за активного ремонта, что сейчас продолжается, в августе ситуация значительно улучшится.

Осенью станет очень комфортно. Мне трудно предсказать атаки на энергоинфраструктуру, но к тому идет. Очень важно, что ситуация улучшится в последней декаде августа,

– отметил он.

Что прогнозирует Госэнергонадзор

Смягчения графиков обесточиваний в Украине стоит ожидать в августе этого года. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции по энергетическому надзору.

Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением,

– заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По словам Слободяна, атомная генерация является базисом, что обеспечивает более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы и развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.