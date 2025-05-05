В Украине могут отключать свет летом: при каких условиях это произойдет
- В Украине летом может возникнуть дефицит электроэнергии из-за сезонных ремонтных работ.
- Для предотвращения дефицита предлагается увеличить предельную цену для импортеров.
Этим летом в Украине может ощущаться дефицит электроэнергии. Речь идет, в частности, о вечерних часах в наиболее жаркие дни.
Почему будет ощущаться дефицит электроэнергии
Дефицит возникнет из-за сезонных ремонтных работ, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем.
Нагорняк также описал шаги, что позволят избежать ситуации с возникновением дефицита электричества в течение лета:
- Увеличение предельной цены для импортеров
Речь идет именно об увеличении предельной цены вечерних часов электроэнергии. Как говорит Нагорняк, это позволит импортерам "больше привлекать электрическую энергию за границы, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме".
- Привлечение государственных компаний к импорту электроэнергии
По словам Нагорняка, государство может обязать государственные компании стать импортерам электроэнергии в эти вечерние часы, как гострейдер.
По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за рубежом в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется дешевле для населения,
– говорит Нагорняк.
- Установка накопителей и солнечных панелей
Нагорняк говорит, что украинцы также могут воспользоваться госпрограммой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы. Благодаря этому, граждане будут иметь свет в любое время.