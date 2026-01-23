Отключения света убивают экономику: что известно об ухудшении ситуации в Украине

По итогам месяцев ежедневных обстрелов инфраструктуры в Украине растет дефицит электроэнергии. Кроме почасовых отключений света, энергетики вынуждены прибегать к аварийным обесточиваниям в областях, что ухудшает положение как населения, так и бизнеса.

Производство электроэнергии в Украине сокращается несколько месяцев подряд. Это сдерживает экономическую активность и провоцирует спад в различных отраслях промышленности, рассказал в эфире 24 Канала член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Смотрите также В Киев идет потепление: изменит ли это ситуацию с отключениями света

Что происходит с экономикой Украины в условиях отключений света?

По приведенным Василием Фурманом данным Госслужбы статистики, в ноябре 2025 года производство электроэнергии в Украине сократилось на 25%. По оценкам НБУ, в декабре на фоне усиления разрушений энергосистемы оно продолжило снижаться.

Начало 2026 года принесло новую волну ударов по инфраструктуре и обострение дефицита мощности. Известно, что с октября 2025 года Украина потеряла 8,5 гигаватт генерации. Сейчас нехватка мощности составляет около 40%.

Враг уничтожает экономический потенциал нашего государства. Постоянные прилеты, кроме энергетической сферы, по предприятиям АПК (агропромышленного комплекса, – 24 Канал) или предприятиях, в частности, в Одесской области, где враг уничтожает портовую инфраструктуру. И это все негативно отражается на экономике, на экспортных возможностях нашего государства,

– говорит Василий Фурман.

Как рассказал член Совета НБУ, сокращение производства в добывающей промышленности за год по состоянию на ноябрь 2025 года составило около 15% и, вероятно, продолжалось в декабре на фоне повреждений объектов газодобычи остановок и обесточиваний угольных шахт. Также ухудшение ситуации фиксируют в пищевой промышленности.

Василий Фурман предполагает, что подобные тенденции сохранятся и в январе 2026 года, ведь ситуация с энергообеспечением бизнеса и населения чрезвычайно сложная.

Недавно Национальный банк Украины опубликовал анализ деловых ожиданий, есть свежие данные. Согласно опросу, деловые ожидания предприятий в декабре остаются в отрицательной плоскости на фоне сложной ситуации безопасности и роста дефицита электроэнергии, что сдерживало деятельность в ряде секторов промышленности,

– отметил экономист.

Заметим! По данным Европейской Бизнес Ассоциации, из-за массовых отключений света ухудшение работы почувствовали почти 80% опрошенных компаний.

Какие проблемы встали перед бизнесом из-за отключения света?

Выживание бизнеса во время войны во время войны и в условиях обесточивания требует дополнительных расходов на электроэнергию и автономность . Вследствие этого растет себестоимость продукции, а также необходимость постоянной корректировки операционных и производственных процессов.

На фоне перебоев с отоплением и светом жители Киева начали скупать хлеб, делая запасы. Из-за технических проблем с работой генераторов произошли точечные временные закрытия супермаркетов.

Заведения питания фиксируют рост расходов на топливо и техническое обслуживание, которые зависят от продолжительности работы генераторов. Порой бизнес прибегает к корректировке графиков или приостановке работы до стабилизации ситуации.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?