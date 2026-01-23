Виробництво електроенергії в Україні скорочується кілька місяців поспіль. Це стримує економічну активність та провокує спад у різних галузях промисловості, розповів в етері 24 Каналу член Ради Національного банку України Василь Фурман.

Дивіться також До Києва йде потепління: чи змінить це ситуацію з відключеннями світла

Що відбувається з економікою України в умовах відключень світла?

За наведеними Василем Фурманом даними Держслужби статистики, у листопаді 2025 року виробництво електроенергії в Україні скоротилося на 25%. За оцінками НБУ, у грудні на тлі посилення руйнувань енергосистеми воно продовжило знижуватися.

Початок 2026 року приніс нову хвилю ударів по інфраструктурі й загострення дефіциту потужності. Відомо, що з жовтня 2025 року Україна втратила 8,5 гігавата генерації. Нині нестача потужності становить близько 40%.

Ворог нищить економічний потенціал нашої держави. Постійні прильоти, крім енергетичної сфери, по підприємствах АПК (агропромислового комплексу, – 24 Канал) чи підприємствах, зокрема, в Одеській області, де ворог нищить портову інфраструктуру. І це все негативно відображається на економіці, на експортних спроможностях нашої держави,

– говорить Василь Фурман.

Як розповів член Ради НБУ, скорочення виробництва в добувній промисловості за рік станом на листопад 2025 року становило близько 15% та, ймовірно, тривало в грудні на тлі пошкоджень об'єктів газовидобутку зупинок і знеструмлень вугільних шахт. Також погіршення ситуації фіксують у харчовій промисловості.

Василь Фурман припускає, що подібні тенденції збережуться й у січні 2026 року, адже ситуація з енергозабезпеченням бізнесу та населення є надзвичайно складно.

Нещодавно Національний банк України опублікував аналіз ділових очікувань, є свіжі дані. Згідно з опитуванням, ділові очікування підприємств у грудні залишаються у від'ємній площині на тлі складної безпекової ситуації та зростання дефіциту електроенергії, що стримувало діяльність у низці секторів промисловості,

– зазначив економіст.

Зауважимо! За даними Європейської Бізнес Асоціації, через масові відключення світла погіршення роботи відчули майже 80% опитаних компаній.

Які проблеми постали перед бізнесом через відключення світла?

Виживання бізнесу під час війни та в умовах знеструмлень вимагає додаткових витрат на електроенергію та автономність . Унаслідок цього зростає собівартість продукції, а також необхідність постійного коригування операційних та виробничих процесів.

На тлі перебоїв з опаленням та світлом жителі Києва почали скуповувати хліб, роблячи запаси. Через технічні проблеми з роботою генераторів відбулися точкові тимчасові закриття супермаркетів.

Заклади харчування фіксують зростання витрат на пальне і технічне обслуговування, які залежать від тривалості роботи генераторів. Часом бізнес вдається до коригування графіків або призупинення роботи до стабілізації ситуації.

Яка ситуація в енергосистемі України?