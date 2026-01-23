Масові відключення світла стали одним із найсерйозніших викликів для бізнесу в Україні. За умов нестабільного енергопостачання підприємці змушені перебудовувати робочі процеси, шукати альтернативні джерела живлення та закладати додаткові витрати, аби зберегти роботу й клієнтів.

Особливо важка ситуація в Києві, де через удари по енергетичній інфраструктурі графіків відключень взагалі немає, а подекуди зникає вода та опалення. Це створює додаткові виклики для киян і місцевого бізнесу.

24 Канал з'ясував, які найбільші проблеми нині в бізнесу в Україні, як київські підприємці адаптовуються до життя з відсутністю світла, води й тепла та що допомагає втриматися на плаву.

З якими проблемами стикнувся бізнес через масові відключення світла?

На запит 24 Каналу в Західноукраїнському офісі Європейської Бізнес Асоціації повідомили, що через масові відключення світла майже 80% опитаних компаній відчули погіршення своєї роботи.

Ключовими викликами бізнес називає фінансові втрати через додаткові витрати на електроенергію та автономність, зростання собівартості продукції, а також необхідність постійно коригувати операційні та виробничі процеси,

– пояснюють в Асоціації.

Відповідно компанії працюють в умовах меншої прогнозованості, а це ускладнює планування, впливає на продуктивність та створює ризики для постачання.

А окремим викликом є чималі витрати на генератори та інвестиції у рішення, які не всі бізнеси можуть дозволити собі в короткі терміни.

Зокрема, в оприлюдненому дослідженні Асоціації йдеться про те, що серед найбільших наслідків, які спіткали бізнеси, – зростання собівартості продукції. Про цю проблему повідомили 61% компаній.

Крім того, йдеться і про зміну графіків роботи внаслідок відключень – 58%. Це, своєю чергою, супроводжується падінням обсягів виробництва чи надання послуг.

Чи справді закриваються супермаркети в столиці, а хліба не вистачає?

Після російської атаки на критичну інфраструктуру 9 січня Київ фактично залишився без тепла, світла та водопостачання. Зокрема, понад 5 тисяч будинків залишилися без опалення, а графіки відключень не працювали.

До речі! Вдруге ворог атакував місто вже у ніч на 19 січня, що знову погіршило і так непросту ситуацію з енергетикою.

На цьому фоні в столиці навіть спорожніли полиці з хлібом у супермаркетах, але, як пояснюють у Всеукраїнській асоціації пекарів для Liga.net, це трапилося внаслідок ажіотажу, а не реального дефіциту.

Річ у тім, що після масованих обстрілів столиці люди почали скуповувати хліб про запас, через що заявки торговельних мереж на виробництво зросли на 30 – 40%.

Один із головних постачальників регіону "КиївХліб" додає, що за потреби може збільшити обсяги випікання на 50 – 80%, а ознак реального зростання споживання немає – люди просто купують більше хліба одночасно.

Отже, ситуація з випічкою хліба в столиці залишається контрольованою і дефіциту продукту немає, попри фотографії порожніх полиць.

Крім того, з'являлася інформація й про нібито закриття супермаркетів через тривалі відключення світла. Утім, у Центрі протидії дезінформації таку інформацію спростовують, пояснюючи, що закриття відбувається точкове і через те, що є технічні проблеми з роботою генераторів.

Як повідомили в пресслужбі "Аврора" для 24 Каналу , всі магазини мережі працюють в штатному режимі. Були лише випадки, коли окремі торгові точки закривалися через те, що генератор чи інше джерело живлення виходили з ладу.

У пресслужбі "АТБ" для 24 Каналу також зазначили, що усі магазини мережі забезпечені генераторами, а повідомлення про масове закриття є маніпуляцією. Попри складну ситуацію зі світлом, супермаркети так чи інакше будуть працювати.

Натомість в "NOVUS" повідомили, що перебої з електропостачанням можуть спричинити тимчасове закриття магазинів, але команда мережі робить все можливе, щоб робота була відновлена якнайшвидше.

У "Сільпо" додають, що можуть теж тимчасово зачиняти супермаркети, адже через низьку температуру та довгу відсутність світла обладнання генераторів пошкоджується.

Також станом на 20 січня про проблеми заявляє й найбільший оператор України – "Київстар". Через відключення світла значна частина мережі оператора нині не працює в деяких областях, повідомив директор компанії Олександр Комаров.

Відомо, що з понад 16,5 тисячі базових станцій приблизно 1 тисяча станцій без роботи, а в 9 областях інфраструктура відключена на 40 – 60%.

Основна мережа має наразі резерв живлення на 72 години, втім ситуація досі залишається напруженою через удари по енергетиці та погодні умови.

Як працюють заклади харчування?

Як розповідають для 24 Каналу у Lviv Croissants, по всій Україні в мережі є 194 заклади й майже всі вони забезпечені генераторами, окрім розміщених у торговельних центрах (там живлення надає сам ТРЦ).

Втім, постійна робота генераторів при мінусовій температурі та високому навантаженні призводить до частих поломок. Ми також фіксуємо зростання витрат на пальне і технічне обслуговування. За останні два тижні ці витрати суттєво збільшилися і напряму залежать від тривалості роботи генераторів,

– пояснюють в мережі.

Крім того, через тривалу відсутність електроенергії (іноді по 20 – 30 годин) частина закладів коригує графіки роботи або тимчасово призупиняє роботу до стабілізації ситуації.

Також іноді заклади змушені обмежувати асортимент через неспроможність одночасно увімкнути все кухонне обладнання.

Загалом мережею ми поки не бачимо різких змін в обсягах продажів. Водночас – і це очевидно – роль нашої мережі для гостей розширилася. Люди приходять до нас не лише щоб зігрітися і з'їсти улюблений круасан, а й щоб зарядити телефони, закип'ятити воду для термосів, розігріти їжу або просто попрацювати за ноутбуком,

– додають у Lviv Croissants.

Ольга Гринчук, співзасновниця та шеф-пекар київської пекарні-бістро "Спельта" (на Подолі), розповіла для 24 Каналу, що під час відключень світла пекарня не обмежує роботу та працює весь час на генераторі.

Ольга Гринчук Співзасновниця та шеф-пекар київської пекарні-бістро "Спельта" За весь час був лише один випадок, коли робота тимчасово зупинилася через технічні проблеми з генератором. Наразі ці проблеми усунені й пекарня працює з повноцінним меню без перерв.

Загалом пані Ольга пояснює, що безперервно заклад працює по 8 – 10 годин на генераторі. І фінансово воно не може дозволити собі зупинити роботу, адже виробництво велике і потребує постійного живлення.

Так, це означає суттєво вищі витрати на паливо, але наразі це єдиний можливий варіант для збереження стабільної роботи,

– додає співзасновниця "Спельти".

Гринчук наголошує, що заклад принципово зараз не розглядає варіантів щодо перекладання додаткових витрат на гостей, зокрема введення плати за роботу на генераторі тощо. Крім того, під час відключень електроенергії на районі кількість гостей зростає, особливо у вечірній час.

Для нас допомогою була б можливість стабільно й заздалегідь прогнозувати графіки відключень, адже саме непередбачуваність ускладнює планування роботи. При цьому ми розуміємо контекст часу і вважаємо, що зараз важливо триматися разом і зберігати стабільну роботу бізнесів,

– підсумувала пані Ольга.

Проте рестораторка Анастасія Завадська, фіналістка шоу "МайстерШеф" та власниця "Іскра Гастробар", повідомила у своєму TikTok, що працювати немає як і немає для кого, адже кияни сьогодні здебільшого сидять вдома.

Постачальник повідомив, що 5 закладів написали йому лише позавчора (відео Анастасії Завадської було записане 21 січня – 24 Канал), що вони закриваються,

– заявила пані Анастасія.

Крім того, рестораторка додала, що на сьогодні в закладі немає ані світла, ані води, ані опалення. Тому Завадська возить воду до "Іскра Гастробар" з дому, адже має власну свердловину, звідки набирає в бутлі воду.

Чи справді бізнесу сьогодні доводиться працювати на межі?

Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, розповів у коментарі для 24 Каналу, що потрібно зробити деяку паралель між населенням та бізнесом у ситуації з відключеннями світла.

По-перше, для бізнесу проблеми в енергетиці стали не неприємною несподіванкою, адже було розуміння щодо важкої зими.

Перше, що потрібно розуміти в цій ситуації, що населення – це одна історія, а бізнес – це трошки інша історія. Чому? Тому що у нас проблеми із населенням переклалися на всю країну, на всю економіку.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Перед опалювальним сезоном у жовтні проводилося опитування серед бізнесу, де 80% опитаних підтвердили, що є розуміння непростого періоду й вони готуються: купують акумулятори, генератори, впроваджують програми енергоефективності тощо.

По-друге, не можна стверджувати, що весь бізнес на фоні енергетичних проблем закрився, зокрема в Києві, де ситуація одна із найгірших.

Пан Михайло зауважує, що на вулицях міста попри відсутність світла та тепла, чути торохкотіння генераторів, зокрема в місцях, де чи не найбільше сконцентровано закладів харчування в столиці. Крім того, працюють і аптеки, і продуктові магазини.

Попри це, експерт додає, що бізнес, без перебільшення, має додаткові витрати та додаткове навантаження в цей період. І мета ворога зараз – знищити економіку країни, яка залежить від роботи бізнесу.

Відверто можна сказати, що економіка споживання, яка в нас була до війни, вона залишилася в минулому. Ми зараз перебуваємо в економіці виживання. І наше завдання не рахувати збитки, а вижити,

– підсумував Непран.

Що допоможе малому та середньому бізнесу адаптуватися до теперішніх реалій?

В ЄБА фіксували запити від компаній-членів щодо необхідності підтримки з боку держави. Бізнес, зокрема, говорить про потребу у фінансових інструментах для компенсації витрат на автономні джерела живлення, пільговому кредитуванні, а також скасуванні або зниженні податкового навантаження на імпорт і закупівлю відповідного обладнання.

Крім того, на думку бізнесу, суттєво пом'якшити вплив відключень могли б рішення не тільки ті, що спрямовані на інвестиції в автономність, спрощення дозвільних процедур тощо, але й своєчасна комунікація.

Що наразі відомо про допомогу бізнесу:

Програма "Пульс"

Уряд запустив спеціальне вікно звернень для бізнесу на платформі "Пульс", щоб підприємці могли отримати допомогу з питаннями встановлення генераторів, когенераційних модулів та систем зберігання енергії.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що у вікні звернень підприємці можуть поставити запит про підключення та експлуатацію обладнання, яке підвищує енергетичну стійкість бізнесу та мережі загалом.

Щоб скористатися сервісом, потрібно увійти до кабінету на платформі "Пульс" і заповнити форму з темою "Когенерація".

Робота в комендантську годину

Уряд також дозволив частині бізнесу працювати в комендантську годину, повідомив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення.