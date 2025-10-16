Из-за обстрелов в Украине могут ограничить потребление электроэнергии: кого это касается
- В Украине возможно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса с 16:00 до конца суток.
- Потребление электроэнергии остается стабильно высоким, а работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена из-за атак.
Многие области Украины снова оказались под массированной атакой россиян, поэтому ввели отключения света. Для отдельных категорий потребителей могут ввести ограничения мощности.
Кому ограничат потребление электроэнергии?
Введение специального графика возможно с 16:00 и до конца суток, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
В это время во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности объемом двух очередей. Это касается промышленных потребителей и бизнеса.
Никаких ограничений для бытовых потребителей не будут применять, однако бизнес призвали активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд.
В каком состоянии энергосистема?
Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. 16 октября по состоянию на 7:30 оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня – в среду. Причина – содержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины.
Ночью враг также в очередной раз атаковал дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру "Нафтогаза", сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.
Что известно об обстреле энергетики и отключении света?
16 октября в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Кроме того, из-за ночной атаки враг отключен в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.
Россияне сменили тактику ударов по энергетике Украины, теперь целью стали не только крупные объекты. Украинские энергетики быстро возобновляют поставки электроэнергии, но новые удары остаются вероятными.
Украина ранее добывала 20 миллиардов кубометров газа в год, сосредотачивая добычу в Полтавской области. Российские удары уничтожили половину внутренней добычи природного газа Украины, потому может возникнуть дефицит.