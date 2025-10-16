Многие области Украины снова оказались под массированной атакой россиян, поэтому ввели отключения света. Для отдельных категорий потребителей могут ввести ограничения мощности.

Кому ограничат потребление электроэнергии?

Введение специального графика возможно с 16:00 и до конца суток, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

В это время во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности объемом двух очередей. Это касается промышленных потребителей и бизнеса.

Никаких ограничений для бытовых потребителей не будут применять, однако бизнес призвали активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд.

В каком состоянии энергосистема?

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. 16 октября по состоянию на 7:30 оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня – в среду. Причина – содержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины.

Ночью враг также в очередной раз атаковал дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру "Нафтогаза", сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Что известно об обстреле энергетики и отключении света?