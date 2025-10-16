Укр Рус
Экономика Новости экономики Из-за обстрелов в Украине могут ограничить потребление электроэнергии: кого это касается
16 октября, 10:26
2

Из-за обстрелов в Украине могут ограничить потребление электроэнергии: кого это касается

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В Украине возможно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса с 16:00 до конца суток.
  • Потребление электроэнергии остается стабильно высоким, а работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена из-за атак.

Многие области Украины снова оказались под массированной атакой россиян, поэтому ввели отключения света. Для отдельных категорий потребителей могут ввести ограничения мощности.

Кому ограничат потребление электроэнергии?

Введение специального графика возможно с 16:00 и до конца суток, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

В это время во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности объемом двух очередей. Это касается промышленных потребителей и бизнеса.

Никаких ограничений для бытовых потребителей не будут применять, однако бизнес призвали активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд.

В каком состоянии энергосистема?

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. 16 октября по состоянию на 7:30 оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня – в среду. Причина – содержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины.

Ночью враг также в очередной раз атаковал дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру "Нафтогаза", сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Что известно об обстреле энергетики и отключении света?

  • 16 октября в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Кроме того, из-за ночной атаки враг отключен в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.

  • Россияне сменили тактику ударов по энергетике Украины, теперь целью стали не только крупные объекты. Украинские энергетики быстро возобновляют поставки электроэнергии, но новые удары остаются вероятными.

  • Украина ранее добывала 20 миллиардов кубометров газа в год, сосредотачивая добычу в Полтавской области. Российские удары уничтожили половину внутренней добычи природного газа Украины, потому может возникнуть дефицит.