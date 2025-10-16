Багато областей України знову опинилися під масованої атакою росіян, тому запровадили відключення світла. Для окремих категорій споживачів можуть запровадити обмеження потужності.

Кому обмежать споживання електроенергії?

Введення спеціального графіку можливе з 16:00 і до кінця доби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

У цей час в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності обсягом двох черг. Це стосується промислових споживачів та бізнесу.

Жодних обмежень для побутових споживачів не застосовуватимуть, проте бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.

В якому стані енергосистема?

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. 16 жовтня станом на 7:30 воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – у середу. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України.

Уночі ворог також вчергове атакував дронами і ракетами енергетичну інфраструктуру "Нафтогазу", повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Що відомо про обстріл енергетики та відключення світла?