Если Россия прекратит удары: в Минэнерго назвали, когда отменят отключения света

Из-за повреждений, обусловленных российскими атаками на энергосистему Украины, ежедневно в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Но их могут отменить в случае полного прекращения обстрелов.

Когда графики отключений света отменят?

Чтобы вернуть систему к работе без отключений света, специалистам понадобится примерно два месяца. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов, передает 24 Канал со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine.

Недавно делали расчеты. Если сейчас удары бы прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца,

– отметил Некрасов.

По его словам, российская армия своими атаками серьезно повредила энергосистему электроэнергии в течение трех осенних месяцев. В общем пострадали 8 000 мегаватт генерации.

И хотя энергетикам удалось восстановить по состоянию на декабрь около половины от поврежденных мощностей, но Москва не прекращает и дальше бить по энергообъектам.

На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10 – 15 дней,

– подчеркнул представитель Минэнерго.

При этом Россия атакует не только электростанции, также страдают:

электросети;

подстанции

и газодобывающая инфраструктура.

Некрасов добавил, что каждый месяц Россия выбивает в среднем лишь до 60 трансформаторов.

Заметьте! По состоянию на конец декабря россияне нанесли 2 тысячи ударов по энергетической сети и примерно 440 – по энергообъектам.

Что известно о последних атаках на энергосистему?

На прошлой неделе энергосистема Украины ежедневно подвергалась обстрелам врага. Россия нанесла одну массированную и более 43 прицельных атак, рассказали в Минэнерго.

В ведомстве зафиксировали около 118 повреждений сетей за неделю.

Четыре раза Москва била только по объектам Нафтогаза, в частности по Херсонской ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города.

Кроме того, в результате последней российской атаки существенные повреждения получила энергетическая инфраструктура Киевщины. В регионе до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы.

На утро понедельника, 29 декабря, в Киевской области без электроснабжения оставались более 9 тысяч потребителей. В отдельных районах области и на левобережье Киева также действовали аварийные отключения.

Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины является целостной и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы,

– подчеркнули в Минэнерго.

Стоит знать! Для балансировки энергосистемы Украины энергетики активно используют импорт электроэнергии и применяют меры по ограничению потребления.

Что еще известно об обстрелах и отключениях света?