Украинцев призывают уже готовиться к зиме: эксперт по энергетике сказал, критическая ли ситуация

Экс-министр энергетики Юрий Продан заявил, что этой зимой украинцы должны искать где пережить следующую зиму с теплом и альтернативным источником энергии. Если украинцы имеют возможность обеспечить собственную автономность, обеспечить себя тепловой и электрической электроэнергией, то это действительно стоит делать.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, отметив, что оккупанты не оставят попытки нанести как можно больший вред энергетике. Именно поэтому в Украине люди могут сделать несколько шагов, чтобы подготовиться и не быть зависимыми от решений государственного уровня.

Как украинцам подготовиться к следующей зиме?

Эксперт по энергетике отметил, что потребность в готовности к следующей зиме действительно есть, ведь Россия будет продолжать бить по объектам энергетики. Поэтому перерывы в энергоснабжении возможны.

Однако, безусловно, что для большинства жителей многоквартирных домов эти возможности ограничены. По словам Рябцева, некоторые из чиновников не понимают, что не все могут позволить себе не зависеть от внешних источников поставок энергоресурсов.

Поэтому есть советы и от энергетических компаний, и от Укрэнерго. Если в многоквартирном доме ОСМД хочет уменьшить свою зависимость от внешних источников, то межсезонье – это лучший период для того, чтобы это сделать,

– подчеркнул он.

Украинцы могут приобрести технику, которая является более энергоэффективной, чем та, которая есть, утеплить свои помещения и приобрести автономные источники питания (те же аккумуляторы или устройства для сохранения энергии).

Обратите внимание! Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса также сообщил, что впоследствии россияне могут изменить приоритеты в отношении объектов поражения в Украине – целями могут стать объекты энергетического комплекса, распределенной генерации, водообеспечения, транспортной инфраструктуры.

Рябцев отметил, что не стоит думать, что все завершилось и следующие отопительные сезоны будут лучше предыдущих. Пока идет война, у нас всегда будут возникать проблемы. Поэтому лучше знать о них и иметь указатель для решения в пределах отдельного домохозяйства, дома или территориальной общины.

Он добавил, что даже при совершенной работе ПВО и ПРО все равно будут удары по энергетике. Не надо думать, как перекладывать со своих плеч ответственность исключительно на государство или местные органы самоуправления, а понимать, что ответственность надо распределить.

