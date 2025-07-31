В Украине с августа 2025 года заработает функция открытого банкинга. Она позволит получить доступ к счетам и картам украинцев не только банкам, но и другим поставщикам платежных услуг.

Какие преимущества открытого банкинга?

Новая система с 1 августа принесет украинцам ощутимые преимущества при пользовании банковскими счетами, сообщает 24 Канал со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

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Сейчас гражданам, которые имеют несколько карт в разных банках приходится устанавливать для каждой свое мобильное приложение на телефон.

В каждом банке разработана отдельная система управления, например, Приват24 или Ощад24.

Однако открытый банкинг позволит владельцу карт управлять всеми его счетами с одного приложения, поддерживающего эту функцию.

"Условно говоря, "Приватбанк" сможет в Приват24 отображать карты от monobank, "Райффайзен", "Пумб". В одном мобильном приложении я буду управлять всеми счетами, просматривать выписки, делать платежи, смотреть балансы,

– объяснил Смокович.

Важно! Сейчас видеть несколько счетов в одном банковском приложении невозможно, потому что банки не делятся информацией между собой.

Что будет с персональными данными украинцев?

После введения открытого банкинга персональные конфиденциальные данные украинцев и в дальнейшем будут оставаться под управлением Нацбанка и финансовых учреждений, которые входят в эту систему. Данные клиентов не будут передавать никаким государственным органам.

Банковскую тайну не убирают. Любое финансовое учреждение, которое захочет получать эти данные, должно подключиться к общей системе, пройти лицензирование НБУ. Для сторонних компаний такой процесс достаточно сложный,

– добавил налоговый консультант.

Это означает, что данные клиента не будут находиться в открытом доступе.

Он должен предоставить разрешение на интеграцию с открытым банкингом.

Если пользователь этого не хочет, то может и в дальнейшем пользоваться несколькими банковскими приложениями.

Стоит знать! По словам Смоковича, пройдет не один месяц, пока открытый банкинг начнет использоваться на полную. Ведь банкам необходимо разработать инструменты для его внедрения.