70 миллиардов евро на бюджет и фронт: где правительство найдет деньги на 2027 год

Украинские власти ведут масштабные переговоры с западными партнерами с целью покрытия финансовых дефицитов на ближайшие годы. Окончательную стратегию финансирования ключевых направлений обещают представить уже в ближайшее время.

Куда будут направлены средства и кто поможет их найти

Премьер-министр Сергей Корецкий в комментарии 24 Каналу сообщил об активном поиске 70 миллиардов евро, необходимых для обеспечения потребностей Украины на 2027 год. По его словам, озвученная президентом сумма четко разделена на две части: 30 миллиардов евро пойдут на непосредственное покрытие дефицита государственного бюджета, а 40 миллиардов – на внебюджетные военные нужды фронта. В настоящее время украинское правительство тесно сотрудничает с Европейским Союзом и Европейской Комиссией в разработке соответствующих финансовых инструментов.

Глава правительства заверил, что переговорный процесс демонстрирует уверенный прогресс, хотя раскрывать конкретные детали до заключения окончательных соглашений пока рано. Помощь будет привлекаться как от государств-членов Евросоюза, так и от других союзников на европейском континенте и за его пределами.

Мы невероятно благодарны партнерам и работаем над тем, чтобы к концу ноября – началу декабря был четкий план, откуда и как мы сможем покрывать эти потребности,

– Сергей Корецкий, премьер-министр.

Как успех переговоров повлияет на кошельки украинцев

Своевременное согласование внешней финансовой помощи – это вопрос стабильности курса гривны, сохранения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Поскольку все внутренние налоговые доходы Украина направляет исключительно на сектор обороны, бесперебойная помощь союзников на 2027 год гарантирует отсутствие печатания денег, защищает сбережения граждан от инфляционного обесценивания и дает уверенность в обеспечении войск всем необходимым вооружением.

Кстати, Сергей Корецкий ранее рассказывал о том, на что именно пойдут 70 миллиардов.