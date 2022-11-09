Действительно ли в Европе все дороже: стоимость продуктовых наборов в странах ЕС

Обычно пищевые продукты в Европе несколько дороже, чем в Украине. Однако есть позиции, на которые разница в цене почти совсем не ощутима, а некоторые товары в других странах даже стоят дешевле.

Впрочем, если сравнивать цены в процентах от минимальной заработной платы в разных странах, то ситуация будет противоположной. В Украине расходы на продукты составляют наибольшую часть месячной зарплаты.

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Сколько стоят продукты в разных странах

Для определения цены продуктовой корзины в пяти странах ЕС выбирались самые популярные супермаркеты в каждой стране. Стоимость всех товаров указана в гривне после перевода по курсу 40 гривен за евро.

Борщевой набор

Большинство продуктов классического борщового набора дешевле всего в Украине – всего 306,2 гривны. Но, например, цены на морковь, помидор и лук самые низкие в Польше.

По сравнению с минимальной месячной зарплатой меньше своей прибыли на один борщовый набор тратят в Германии (0,7%) и Франции (1%). Украинцы тратят на него 4,7% минимальной зарплаты.

Фруктовая корзина

В Украине приобрести по килограмму семи самых распространенных фруктов обойдется в 360 гривен и это не наименьшая цена. В соседней Польше на это тратят в среднем на 4 гривны меньше. Дешевле в Польше стоят бананы, апельсины и мандарины.

Украинцы тратят на фруктовую корзину 5,5% от минимальной зарплаты, в то время как в Германии и Франции эта сумма составляет 0,7% и 0,8% соответственно.

Яйца, молочные продукты, курица и напитки

Даже после масштабного подорожания яйца в Украине стоят дешевле всего среди шести стран – в среднем 77 гривен. Но сливочное масло будет на 4 гривны дешевле приобрести в Польше. Негазированная вода в Украине стоит дороже – почти в 3 раза больше, чем в Италии.

Общая стоимость продуктовой корзины

В Украине продуктовая корзина стоит несколько дешевле, чем в пяти странах ЕС. В соседней Польше набор продуктов выйдет на 280 гривен дороже. Впрочем, если сравнивать доходы украинцев и европейцев, стоимость питания в Европе пока намного меньше.

Могут ли подорожать цены в Украине?