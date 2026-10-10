Минус доплата к пенсии: кому сократят выплаты на 260 гривен

Правительство кардинально пересмотрело правила начисления одной из самых популярных социальных выплат для граждан. Уже в ближайшее время определенная категория украинцев навсегда лишится возможности оформить эту ежемесячную финансовую поддержку.

Кого именно лишат доплат к пенсии

Право на ежемесячную выплату финансовую надбавку теряют люди, которые получат статус "Почетный донор Украины" после 26 января 2026 года. Для этой категории граждан больше не предусмотрена регулярная доплата к пенсии, о чем официально предупреждает Пенсионный фонд.

В то же время это нововведение не означает полной отмены выплат для всех. Пенсионеры, которые успели или успеют получить звание почетного донора до указанной даты, сохраняют за собой право на установленную законом надбавку. Они и в дальнейшем будут получать эти деньги вместе с основной пенсией без каких-либо изменений.

Напомним! Размер этой доплаты составляет 10% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма будет равна 259,50 гривны в месяц.

Каковы условия получения статуса и другие возрастные бонусы

Чтобы стать почетным донором, украинцам необходимо бесплатно сдать 40 доз цельной крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. Стоит отметить, что отмена пенсионной надбавки для новых доноров не лишает их других гарантий, в частности права на освобождение от работы в день донации и дополнительного оплачиваемого выходного.

Помимо донорских выплат, пенсионерам в Украине автоматически начисляют возрастные надбавки, если их основная пенсия не превышает установленный лимит.

Как сообщалось ранее, граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а по достижении 80-летнего возраста эта сумма увеличивается до 570 гривен ежемесячно.