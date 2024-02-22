Отмена пенсии с 1 апреля: почему так может произойти

Пенсионерам предоставили дополнительное время для прохождения идентификации. Они должны сделать это до конца марта.

Кому нужно пройти идентификацию

Процедура идентификации необходима для того, чтобы пенсионер продолжал получать свои выплаты. Ранее верификация была приостановлена из-за карантина и военных действий, а именно на срок с 12 марта 2020 года по 1 июля 2023 года.

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Обязанность периодически (каждые шесть месяцев) проходить физическую идентификацию в АО "Ощадбанк" была определена для лиц, которые до 24.02.2022 получили статус внутренне перемещенного лица,

– говорится в сообщении ПФУ

Сначала пенсионерам необходимо было пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года. Однако, впоследствии правительство продлило это время до 31 марта 2024 года.

Как пройти идентификацию

Идентификацию пенсионер может пройти как онлайн, так и оффлайн. Для этого необходимо непосредственно обратиться в такие учреждения:

ПФУ;

АО "Ощадбанк".

Физически пройти идентификацию могут и пенсионеры за рубежом, для этого им нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины. Там им предоставят специальное удостоверение, которое нужно будет передать ПФУ по почте или через вебпортал.

Также процедура идентификации может проходить дистанционно: