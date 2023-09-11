Кто из украинцев потеряет пенсию: объяснение ПФУ
11 сентября 2023, 11:10Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы лишатся своих пенсионных выплат. В ПФУ объяснили, что в первую очередь отменят начисления тем, кто специально предоставил ложные данные при оформлении пенсии.
Кому не будут платить пенсию в Украине
Украинцам будут отменять пенсионные выплаты, если они не пользуются своим счетом в течение 6 месяцев. То есть если полгода гражданин не снимает, не передает и не пересылает средства, ПФУ перестает начислять ему пенсию.
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Какие еще могут быть причины отмены пенсионных выплат?
- если получатель умирает и это официально подтверждено;
- в случае, когда пенсионер едет за границу, а страна, куда он следует, не имеет договора с Украиной о выплате пенсий;
- когда проверка выявила ложные показания по стажу или зарплате при расчете суммы пенсии.
Какие пенсии получают Украинцы
Размер пенсии, получаемой украинцами, зависит от зарплаты, стажа, возраста и рода деятельности. Согласно статистике ПФУ, граждане Украины сейчас имеют:
- 0,6% человек получают 1 227,80 гривны;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен.