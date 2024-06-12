Останутся без пенсий: кто из пенсионеров может потерять свои выплаты

Часть пенсионеров может потерять свои выплаты. В ПФУ определили перечень лиц, которым отменяют пенсии. Речь идет, в частности, о тех, кто решил уехать за границу.

Кому не выплачивают пенсию

Пенсия не выплачивается из-за смерти пенсионера. При условии, что это подтверждают официальные сведения.

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Также выплаты не передаются на счет пенсионера, если:

пенсионер не осуществляет никаких операций со своим пенсионным счетом в течение 6 месяцев;

в документах пенсионера, которые использовались для назначения пенсии, обнаружены недостоверные сведения;

лицо выехало на ПМЖ в страну, которая не имеет с Украиной специального пенсионного договора.

Как восстановить свои выплаты

Пенсия не отменяется полностью, она просто не поступает на счет пенсионера до выяснения обстоятельств.

Пенсионер может восстановить свои выплаты, подав специальное заявление в ПФУ. К нему необходимо приложить следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины;

оригинал документа, который удостоверяет, что пенсионер является живыми (за рубежом он выдается в дипломатическом учреждении Украины);

копия документа, удостоверяющего статус беженца или временную защиту в стране, где находится пенсионер;

копия документа, который свидетельствует о регистрации в месте временного проживания за рубежом.

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионер может отправить документы в ПФУ по почте.