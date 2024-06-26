За это у вас заберут пенсию: в ПФУ опубликовали список причин

Пенсионный фонд определил список причин, по которым пенсия может быть отменена или уменьшена. Пенсионер может этого избежать, если вовремя обратится в ПФУ.

Почему пенсия может отменяться

Сообщить информацию об изменениях, пенсионер обязан в течение 10 дней с момента их наступления. В таком случае, штрафные санкции не будут применяться.

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Пенсионный фонд нужно предупреждать о:

выезде на ПМЖ за границу;

обновлении документов (смене паспорта);

изменении данных, важных для начисления пенсии, например, фамилии;

трудоустройстве;

увольнении;

изменении места регистрации;

изменении или прекращении действия определенного статуса.

Пенсионер имеет возможность сообщить об изменении данных в отделении Пенсионного фонда. Также это можно сделать дистанционно, благодаря электронному порталу ПФУ.

Какие штрафы может ввести ПФУ

Если специалисты ПФУ обнаруживают, что лицо получало увеличенные выплаты неправомерно, эти средства нужно будет вернуть. Пенсионер может сделать это добровольно, или же его обяжут к этому в принудительном порядке. По состоянию на теперь, ПФУ может "забирать" с пенсии до 20% для компенсации потерь.

Некоторые перерасчеты и надбавки доступны исключительно для неработающих пенсионеров. То есть, если гражданин вышел на работу, но не предупредил об этом ПФУ, ему придется компенсировать излишек от полученных выплат.