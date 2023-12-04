У вас есть всего 10 дней, чтобы не потерять пенсию

Несмотря на то, что пенсия предоставляется, согласно солидарной системе ежемесячно, есть обстоятельства, при которых эти выплаты могут быть отменены. Избежать этого возможно.

Почему отменяют пенсию

Согласно действующему законодательству есть перечень изменений о которых необходимо сообщить ПФУ, чтобы не потерять выплаты. Сделать это нужно в течение 10 дней.

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Если вы не успеете подать заявление с указанием изменений, вам автоматически отменят пенсионные выплаты. О каких именно обстоятельствах следует предупреждать ПФУ:

устройство на работу;

увольнение;

переезд за границу;

закрытие или открытие ФЛП;

приобретение особого статуса, его изменение или прекращение;

смена места регистрации (переезд).

Есть и другие изменения, о которых обязательно необходимо сообщить:

смена фамилии, имени или отчества (для подтверждения этого необходимо подать соответствующие документы, например, справку о вступлении в брак);

воровство, смена паспорта, в том числе и его замена на ID-карту.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Для подачи заявления об изменениях необходимо обратиться в ПФУ. Также вы можете передать информацию дистанционно через личный кабинет в вебпортале Пенсионного фонда. Как подать заявление онлайн: