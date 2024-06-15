Пенсии не будет: почему вы можете не получить свои выплаты летом

Законодательством определен перечень причин, по которым выплата пенсии может прекращаться. Однако, вернуть себе средства гражданин сможет, если будет знать некоторые нюансы.

Кому не поступит пенсия

Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, имеются документальные подтверждения этому, например, свидетельство о смерти.

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Другие причины почему пенсия не выплачивается:

ПФУ обнаружил неточности в документации, которая предоставлялась пенсионером для выхода на пенсию;

гражданин выехал на ПМЖ, при этом, выбранная им страна не имеет с Украиной специального пенсионного договора;

лицо не осуществляет никаких операций со своим счетом, куда поступала пенсия в течение полугода.

Как возобновить выплаты

В некоторых случаях пенсия не отменяется, а только не поступает на счет пенсионера. То есть выплата начисляется и сохраняется у ПФУ до выяснения обстоятельств.

Чтобы восстановить выплаты, лицо должно обратиться в ПФУ. К поданному заявлению могут предоставляться следующие документы, в зависимости от причины отмены пенсии:

копия паспорта;

оригинал документа, где подтверждено, что пенсионер жив (за рубежом его можно взять в дипломатическом учреждении Украины);

копия документа, удостоверяющего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте временного проживания.

Возобновление выплат происходит в течение 10 дней после выяснения обстоятельств, при условии, наличия оснований для этого.