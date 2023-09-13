Кто из украинцев не сможет получить пенсию: новые данные от ПФУ

Некоторые украинцы не смогут получить пенсию. Речь идет о лицах, долгое время работавших в России или находившихся на оккупированных территориях.

Почему украинцы не могут получить пенсию

После начала вторжения России в Украину значительное количество граждан потеряли свои документы. Повреждение неотцефрованных архивов до сих пор не позволяет подтвердить стаж некоторых лиц. О трудностях получения пенсий гражданами, находившимися в России или оккупированном Крыму, рассказала в телемарафоне замминистра Дарья Марчак, передает 24 Канал.

Читайте дальше Внедрение электронных социальных карт: как украинцы теперь будут получать социальную помощь

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Украины Фактически у граждан, переехавших из Крыма на подконтрольную Украине территорию, нет возможности оформить пенсию. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение пенсионного фонда России о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию.

Конечно, во время полномасштабного вторжения обмен данными между Россией и Украиной невозможен. А это в свою очередь означает, что некоторые украинские граждане не могут получить пенсию даже при наличии значительного стажа.

Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между Россией и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, часть жизни работавших в России,

– подчеркнула Марчак.

Страховой стаж оказывает прямое влияние на наличие и размер пенсионных выплат. Сейчас украинец может выйти на пенсию с 60 лет, если его специальность не подпадает под закон об опасных профессиях. Чтобы пойти на заслуженный отдых в таком возрасте, необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа.

Размер пенсий в Украине

Согласно данным ПФУ, сейчас украинцы получают следующие выплаты:

0,6% пенсионеров имеют пенсию 1 227,80 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Минимальный размер пенсии остается – 2 093 гривны для неработающих.