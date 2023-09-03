Некоторые украинские пенсионеры в сентябре лишатся своих пенсионных выплат

3 сентября 2023, 09:13
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Источник:

ВРУ

В ПФУ объявили о прекращении выплат для некоторых пенсионеров. Речь идет о гражданах, вовремя не сообщивших Пенсионный фонд о переезде и не обновивших данные о себе в системе.

Кому отменяют пенсионные выплаты

В ПФУ объявили список людей, которые больше не получат пенсию по объективным причинам. В определенных случаях выплаты можно возобновить, а в некоторых – нет.

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Кому отменят начисление пенсии:

  • лицам, не прошедшим идентификацию для подтверждения выплат;
  • гражданам, получившим статус без вести пропавшего;
  • людям, не получающим пенсию каким-либо образом в течение 6 месяцев;
  • лицам умершим, при этом это официально закреплено соответствующим свидетельством;
  • гражданам Украины, проживающим за границей и самостоятельно написавшим заявление о прекращении пенсионных выплат.
Заметьте! ВПЛ могут продолжать получать пенсию, несмотря на место жительства. Для этого нужно подать справку об изменении места жительства в ПФУ.

Кому из украинцев не насчитают стаж

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские и украинские фонды могли учитывать стаж, приобретенный в обеих странах равноценно. Сейчас ситуация сильно поменялась.

Возможность назначения пенсий будет отсутствовать в:

  • Работников органов внутренних дел и военнослужащих, получавших пенсионное обеспечение из-за договоренностей Украины и СНГ.
  • Граждан, получивших стаж в странах, входивших в состав СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан, Казахстан.
Обратите внимание! Украина вышла из состава уставных документов СНГ в 2018 году. При этом она никогда не являлась полноценным членом этой организации.
Автор: Анастасія Зорик