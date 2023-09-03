Некоторые украинские пенсионеры в сентябре лишатся своих пенсионных выплат

В ПФУ объявили список людей, которые больше не получат пенсию по объективным причинам. В определенных случаях выплаты можно возобновить, а в некоторых – нет.

Кому отменят начисление пенсии:

лицам, не прошедшим идентификацию для подтверждения выплат;

гражданам, получившим статус без вести пропавшего;

людям, не получающим пенсию каким-либо образом в течение 6 месяцев;

лицам умершим, при этом это официально закреплено соответствующим свидетельством;

гражданам Украины, проживающим за границей и самостоятельно написавшим заявление о прекращении пенсионных выплат.

Кому из украинцев не насчитают стаж

ВПЛ могут продолжать получать пенсию, несмотря на место жительства. Для этого нужно подать справку об изменении места жительства в ПФУ.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские и украинские фонды могли учитывать стаж, приобретенный в обеих странах равноценно. Сейчас ситуация сильно поменялась.

Возможность назначения пенсий будет отсутствовать в:

Работников органов внутренних дел и военнослужащих, получавших пенсионное обеспечение из-за договоренностей Украины и СНГ.

Граждан, получивших стаж в странах, входивших в состав СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан, Казахстан.

Украина вышла из состава уставных документов СНГ в 2018 году. При этом она никогда не являлась полноценным членом этой организации.