Субсидию точно потеряют: кто больше не получит выплат: кто больше не получит выплат

7 сентября 2024, 09:10
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Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

Минсоцполитики

Некоторые украинцы больше не смогут получать субсидию на ЖКУ. Это связано с их материальным положением.

Кто потеряет субсидию

Субсидии на домохозяйство могут лишить, если:

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  • существует просроченная более чем на 90 дней задолженность за коммунальные услуги, превышающая 680 гривен;
  • существует долг у члена домохозяйства, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;
  • в семье есть взрослые безработные члены семьи или те, кто не платит ЕСВ в течение последних 90 дней;
  • в семье есть более одного жилого помещения;
  • площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;
  • есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств выпущенных менее 15 лет назад;
  • есть банковский депозит на более 100 тысяч гривен или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.