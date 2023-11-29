Кому отменят субсидии в декабре: в ПФУ объявили список

29 ноября 2023, 16:26
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Источник:

Минсоцполитики

Субсидии могут быть отменены даже до окончания отопительного сезона. На это влияет значительное количество факторов, в том числе возможные долги по ЖКУ.

Почему отменяют субсидии

Для уменьшения коммуналки некоторые семьи могут подать заявление на оформление субсидии. Речь идет о домохозяйствах, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКУ.

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Поскольку на субсидии предоставляются значительные расходы из бюджета, спецкомиссия производит постоянную проверку ее получателей на соответствие определенным критериям. Почему может произойти отмена:

  • выявление дополнительного дохода семьи;
  • смерть получателя;
  • изменения в составе семьи;
  • долги по ЖКУ;
  • смена места проживания семьи.

Чтобы избежать отмены субсидии, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Тогда комиссия проведет проверку указанных данных согласно обращению.

Обратите внимание! Если на неотапливаемый сезон назначен нулевой размер субсидии, это не означает отмену. Просто у домохозяйства есть возможность самостоятельно платить коммуналку. Соответственно, субсидия не нужна.

Как получить субсидию

На субсидию могут претендовать арендаторы и владельцы помещения. Одним из основных факторов, который учитывается комиссией, является суммарный доход семьи. Для получения субсидии вы можете обратиться в ПФУ или сделать это через приложение Дия. Какие документы необходимы для подачи заявления:

  • декларация доходов семьи;
  • свидетельство о праве собственности или договор аренды;
  • удостоверение личности.

Рассмотрение заявления длится 30 дней. Субсидию назначают на все ЖКУ или на определенные услуги отдельно.

Автор: Анастасія Зорик