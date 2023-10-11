У вас могут забрать субсидию: как этого избежать рассказали в ПФУ

Льготы на оплату коммуналки предоставляются малообеспеченным семьям. При оформлении субсидии учитываются состав семьи, общий доход и площадь их жилого помещения.

Кто может получить субсидию

Субсидия может предоставляться как гражданам, арендующим жилье, так и владельцам помещения. Льготы начисляются семьям, доход которых ниже на 15% чем значение платежек.

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Для получения субсидии нужно обратиться в отделение ПФУ или подать документы через вебпортал. Для оформления социальной помощи необходимо:

написать заявление;

добавить декларацию о доходах;

предоставить удостоверение личности;

прикрепить договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.

Почему вам могут отменить субсидию

Пока принимается решение о предоставлении льгот, денежная компенсация за коммунальные платежи не предоставляется и в будущем не компенсируется.

Причин для отмены льгот много. Самые распространенные это:

смерть заявителя – основного получателя субсидии;

смена места жительства или состава семьи;

выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.

Если вы заранее знаете об изменениях, которые могут повлиять на субсидию, нужно сообщить об этом ПФУ. Например, если кто-то из членов семьи едет на ПМЖ за границу, соответственно, доход семьи становится другим. Корректируется и площадь, приходящаяся на одного человека. Чтобы избежать проблем, подайте заявление об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот.