Отмена ввозной пошлины и НДС на энергетическое оборудование: Шмыгаль рассказал, что планирует правительство

Для обеспечения граждан и бизнеса альтернативными источниками энергии, правительство планирует отменить ввозную пошлину и НДС на все энергетическое оборудование. Об этом рассказал премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль.

Что даст отмена ввозной пошлины и НДС

Шмыгаль сообщил, что на совещании правительство обсудило возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и его компоненты. В том числе рассматривается упрощение таможенных процедур для их ввоза.

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По словам Шмыгаля, это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии, а правительство только этому будет способствовать.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине. На сегодняшнем совещании обсудили необходимые для этого шаги. Заслушал доклады первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Германа Галущенко.

Децентрализация энергосистемы

Премьер-министр также напомнил, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы. А также, что продолжается диалог с партнерами по поставкам дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных.

Дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование. Минэнерго также поручено совместно с партнерами проработать вопрос об установлении газопоршневых установок в каждом областном центре. Россия делает все, чтобы уничтожить нашу энергосистему. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы подготовиться к сложному отопительному сезону,

– добавил Шмыгаль.

При этом, как отмечается, особое внимание сосредоточено на прифронтовых регионах.