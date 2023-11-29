Как получить субсидию, когда есть долги за коммунальные услуги

Законодательство предусматривает, что субсидию не могут получить граждане, имеющие задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Впрочем, есть исключения, при которых субсидия все равно назначается по договору, даже если есть задолженность.

Каким должен быть долг

Чтобы получить субсидию, важно не иметь просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если эта задолженность длится дольше 3 месяцев и составляет 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен, то в субсидии отказывают.

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Однако даже при таких обстоятельствах субсидия может быть назначена.

Как получить субсидию

Субсидию могут назначить несмотря на задолженность, если поставщик и потребитель коммунальной услуги заключили договор реструктуризации задолженности.

Копия такого договора приобщается к заявлению субсидию.

Кроме того, если вы отказали в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью, вы можете обратиться с новым заявлением о назначении субсидии. Там должен быть перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

Как восстановить субсидию

Субсидию могут отменить не только за долги, но и по другим причинам, например:

смерть получателя субсидии;

изменение состава семьи;

выявление дополнительного дохода семьи;

смена места жительства семьи.

Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в отделение ПФУ или воспользоваться приложением Действие или вебпорталом. Для оформления и возобновления субсидии необходимо: