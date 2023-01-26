Соцвыплаты автоматически продлят не всем: кто может не получить помощь

Слухи об отмене социальных выплат в 2023 году связаны с тем, что для обновления придется осуществить перерегистрацию. То есть выплаты продлены автоматически будут не всем.

Кто должен осуществить перерегистрацию и как это сделать

С 1 января 2023 года определенные категории граждан должны произвести перерегистрацию социальных выплат, а именно:

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лица, получающие государственную социальную помощь малоимущим семьям;

получающие временную государственную социальную помощь как неработающий гражданин, достигший общего пенсионного возраста, но не получивший права на пенсию;

помощь на проживание внутри перемещенным лицам.

Для этого гражданам следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или в органы местной власти по месту своего проживания.

ВПЛ в список не попали

если этого не сделать, выплаты будут отменены.

Внутри перемещенные лица смогут получать соцвыплаты автоматически. Кроме того, такую возможность получили все жители территориального общества, города, поселка или села, которые входят в перечень зон боевых действий или в перечень временно оккупированных территорий.

Автоматически продлена помощь:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

детей, больных тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как получить 900 гривен за коммунальные

В Украине с самого начала полномасштабного вторжения граждане, которые приютили двух переселенцев бесплатно, будут иметь право на компенсацию за коммунальные услуги на сумму почти 900 гривен. Для этого нужно обратиться в органы местного самоуправления или prykhystok.gov.ua.

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Лица, которые могут получить компенсацию:

совершеннолетние собственники жилья;

нет задолженности за коммунальные услуги;

приютили в своем жилище переселенцев, не взимая с них плату;

зарегистрировали у себя этих ВПЛ.

Средства будут рассчитываться в соответствии с количеством зарегистрированных внутри перемещенных лиц и продолжительностью их проживания.