Соцвыплаты автоматически продлят не всем: кто может не получить помощь
Источник:"Минфин"
Слухи об отмене социальных выплат в 2023 году связаны с тем, что для обновления придется осуществить перерегистрацию. То есть выплаты продлены автоматически будут не всем.
Кто должен осуществить перерегистрацию и как это сделать
С 1 января 2023 года определенные категории граждан должны произвести перерегистрацию социальных выплат, а именно:
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- лица, получающие государственную социальную помощь малоимущим семьям;
- получающие временную государственную социальную помощь как неработающий гражданин, достигший общего пенсионного возраста, но не получивший права на пенсию;
- помощь на проживание внутри перемещенным лицам.
Для этого гражданам следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или в органы местной власти по месту своего проживания.Важно, если этого не сделать, выплаты будут отменены.
ВПЛ в список не попали
Внутри перемещенные лица смогут получать соцвыплаты автоматически. Кроме того, такую возможность получили все жители территориального общества, города, поселка или села, которые входят в перечень зон боевых действий или в перечень временно оккупированных территорий.
Автоматически продлена помощь:
- на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- детей, больных тяжелыми заболеваниями,
- детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
- лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Как получить 900 гривен за коммунальные
В Украине с самого начала полномасштабного вторжения граждане, которые приютили двух переселенцев бесплатно, будут иметь право на компенсацию за коммунальные услуги на сумму почти 900 гривен. Для этого нужно обратиться в органы местного самоуправления или prykhystok.gov.ua.
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Лица, которые могут получить компенсацию:
- совершеннолетние собственники жилья;
- нет задолженности за коммунальные услуги;
- приютили в своем жилище переселенцев, не взимая с них плату;
- зарегистрировали у себя этих ВПЛ.
Средства будут рассчитываться в соответствии с количеством зарегистрированных внутри перемещенных лиц и продолжительностью их проживания.