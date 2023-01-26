Соцвыплаты автоматически продлят не всем: кто может не получить помощь

26 января 2023, 13:03
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Источник:

"Минфин"

Слухи об отмене социальных выплат в 2023 году связаны с тем, что для обновления придется осуществить перерегистрацию. То есть выплаты продлены автоматически будут не всем.

Кто должен осуществить перерегистрацию и как это сделать

С 1 января 2023 года определенные категории граждан должны произвести перерегистрацию социальных выплат, а именно:

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  • лица, получающие государственную социальную помощь малоимущим семьям;
  • получающие временную государственную социальную помощь как неработающий гражданин, достигший общего пенсионного возраста, но не получивший права на пенсию;
  • помощь на проживание внутри перемещенным лицам.

Для этого гражданам следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или в органы местной власти по месту своего проживания.

Важно, если этого не сделать, выплаты будут отменены.

ВПЛ в список не попали

Внутри перемещенные лица смогут получать соцвыплаты автоматически. Кроме того, такую возможность получили все жители территориального общества, города, поселка или села, которые входят в перечень зон боевых действий или в перечень временно оккупированных территорий.

Автоматически продлена помощь:

  • на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
  • детей, больных тяжелыми заболеваниями,
  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
  • лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как получить 900 гривен за коммунальные

В Украине с самого начала полномасштабного вторжения граждане, которые приютили двух переселенцев бесплатно, будут иметь право на компенсацию за коммунальные услуги на сумму почти 900 гривен. Для этого нужно обратиться в органы местного самоуправления или prykhystok.gov.ua.

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Лица, которые могут получить компенсацию:

  • совершеннолетние собственники жилья;
  • нет задолженности за коммунальные услуги;
  • приютили в своем жилище переселенцев, не взимая с них плату;
  • зарегистрировали у себя этих ВПЛ.

Средства будут рассчитываться в соответствии с количеством зарегистрированных внутри перемещенных лиц и продолжительностью их проживания.

Автор: Валерія Городинська