Хто повинен здійснити переєстрацію та як це зробити

З 1 січня 2023 року певні категорії громадян повинні здійснити перереєстрацію соціальних виплат, а саме:

Актуально Українці можуть отримати допомогу від фонду Ukrainely: як це зробити

особи, що отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

ті, хто отримують тимчасову державну соціальну допомогу як непрацюючий громадянин, який досяг загального пенсійного віку, але не отримав права на пенсію;

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Для цього громадянам потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до органів місцевої влади за місцем свого проживання.

Важливо, якщо цього не зробити, виплати скасують.

ВПО у список не потрапили

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соцвиплати автоматично. Крім того, таку можливість отримали усі мешканці територіальної громади, міста, селища чи села, які входять до переліку зон бойових дій або до переліку тимчасово окупованих територій.

Автоматично продовжена допомога:

на дітей, над якими встановлено опіку або піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та II груп внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Як отримати 900 гривень за комунальні

В Україні відпочатку повномасштабного вторгнення ті громадяни, які прихистили двох переселенців безкоштовно, матимуть право на компенсацію за комунальні послуги на суму майже 900 гривень. Для цього потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або prykhystok.gov.ua.

Цікаво Зарплати у лютому: на скільки зміняться виплати для українців

Особи, які можуть отримати компенсацію:

повнолітні власники житла;

не мають заборгованості за комунальні послуги;

дали притулок у своєму житлі переселенцям, не стягуючи з них плату;

зареєстрували в себе цих ВПО.

Кошти розраховуватимуться відповідно до кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб та тривалості їх проживання.