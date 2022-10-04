Этот опыт будут изучать в других странах, – эксперт о подготовке Украины к отопительному сезону

По мнению эксперта, у Украины достаточно высокий показатель готовности к старту отопительного сезона. Более того, опыт нынешней подготовки со временем будут изучать другие страны.

Подготовка к отопительному сезону

В комментарии 24 канала Максим Белявский рассказал, что, согласно его оценкам, уровень готовности Украины к отопительному сезону соответствует оценкам правительства. То есть, 88% – это достаточно высокий показатель.

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Максим Белявский Бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз По этому показателю – несколько сотен историй ежедневного героизма наших энергетиков, газовиков и коммунальщиков. Этот опыт будут впоследствии изучать в университетах и других странах. По моему мнению, уже во второй декаде октября уровень подготовки к отопительному сезону составит более 95%, а к ноябрю – 100%.

Он также отметил, что сорвать отопительный сезон в Украине с таким уровнем подготовки невозможно. Вместе с тем существует риск локальных временных неудобств, связанных с вероятными обстрелами российской армии.

Сколько уж газа в хранилищах

По состоянию на начало октября хранилища закачано 13,9 миллиарда кубических метров и закачка активно продолжается в дальнейшем, рассказал глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Также "Нафтогаз" закупает газ у частных добытчиков. В настоящее время этот объем составляет более 200 миллионов кубометров.

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Когда начнется отопительный сезон

Ранее Витренко отмечал изданию The Guardian, что в этом году отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, а закончится – раньше. Температура в помещениях будет на уровне 17 – 18°C. Что касается старта отопительного сезона, то схема в этом году не изменится.

Централизованное отопление в домах включат , когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже.

, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже. Заканчивается отопительный сезон, когда температура в течение трех дней будет превышать этот показатель.