Россия попытается сорвать отопительный сезон в Украине: сможем ли помешать врагу

Вскоре в Украине начнется отопительный сезон. Насколько Украина готова к нему, что может сорвать его, что делает власть и к чему готовиться украинцам в условиях войны – разбирался 24 канала.

Насколько Украина готова к отопительному сезону

В настоящее время в украинских подземных хранилищах находится около 14 миллиардов кубометров газа. Также есть 2,2 миллиона тонн угля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уровень подготовки к отопительному сезону на сегодняшний день составляет уже более 88%. Правительство продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Ключевая задача на ближайшие недели – выйти на 100% готовности.

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Потенциально с имеющимися запасами газа и пополнением ПХГ в течение следующих месяцев вполне реально пережить зиму без существенных осложнений, уверен исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артём Петренко.

Артём Петренко исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Для сравнения: прошлой осенью – зимой Украина использовала 19,4 миллиарда кубометров газа. В этом году потребление газа существенно уменьшится, учитывая падение промышленности и массовое перемещение людей. По данным Минэнерго, спрос на газ уже упал на 40%.

По оценкам бывшего директора по коммуникациям Группы Нафтогаз Максима Белявского, уровень готовности нашего государства к отопительному сезону соответствует оценкам правительства Украины. То есть, 88% – это достаточно высокий показатель.

Максим Белявский Бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз По этому показателю – несколько сотен историй ежедневного героизма наших энергетиков, газовиков и коммунальщиков. Этот опыт будут впоследствии изучать в университетах и других странах. По моему мнению, уже во второй декаде октября уровень подготовки к отопительному сезону составит более 95%, а к ноябрю – 100%.

Что может сорвать отопительный сезон

В общем, сорвать отопительный сезон в Украине с таким уровнем подготовки невозможно, уверен Максим Белявский. В то же время существует риск локальных временных неудобств, связанных с вероятными обстрелами вражеской армии.

Если будут происходить удары по объектам критической инфраструктуры, то славные украинские газовики и энергетики будут оперативно восстанавливать электро- и газоснабжение. Но, конечно, следует быть готовыми к возможным перебоям с тем же электроснабжением. Прежде всего, в регионах, где идут боевые действия или которые находятся под ракетными ударами российского агрессора. Но, убежден, в течение 24 часов все последствия таких аварий будут ликвидированы, а поставки энергоресурсов возобновятся,

– уверяет эксперт.

Что касается общего подхода, то одно из основных условий успешного прохождения отопительного сезона – это системная коммуникация ответственных предприятий и организаций с потребителями. То есть, в условиях активных информационных операций врага крайне важно держать руку на пульсе общественного мнения и постоянно находиться на связи. Главная задача коммуникационщиков энергетической отрасли – не допустить распространения мифов и вражеской пропаганды.

Чего ждать от России

Артём Петренко не исключает массовых атак агрессора по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают подачу газа украинским потребителям. Поврежденные или разрушенные газопроводы будут нуждаться в оперативном ремонте, а в зоне активных боевых действий это делать крайне тяжело, а в некоторых случаях просто невозможно.

Кроме того, не следует исключать уменьшение или полное прекращение транзита российского газа по территории Украины. Остановка транзита приведет к изменению режима работы нашей газотранспортной системы, спроектированной как единственный сложный механизм для транспортировки газа. Конечно, для Украины это станет экстраординарной ситуацией. Но оператор ГТС заявил, что наша страна готова и к такому развитию событий, и в случае прекращения транзита газотранспортная система будет работать в режиме реверса.

По словам главы правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрея Закревского, опыт освобождения оккупированных территорий свидетельствует о готовности врага уничтожать нашу инфраструктуру.

Россия – государство-террорист. Действия оккупантов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на территории Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что они не остановятся ни перед чем.

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Россияне уже не раз обстреливали украинские ТЭС, и не исключено, что продолжат это делать. Учитывая активное наступление ВСУ и освобождение многих территорий, в частности Харьковской области, Россия может прибегнуть к еще большему обострению ситуации на фронте любыми методами.

Готова ли власть

В настоящее время в Украине работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, все области должны иметь готовые антикризисные планы в случае разрушения объектов критической инфраструктуры. Без сомнения, власти рассматривают разные сценарии прохождения отопительного сезона и будут реагировать согласно выявленным проблемам.

Насколько мне известно, у центральных органов власти Украины есть четкие планы относительно внештатных ситуаций. Это относится и к операторам инфраструктурных систем. При разрушении энергетической инфраструктуры электроэнергия или природный газ должны подаваться через аварийные и дублирующие системы,

– успокаивает Максим Белявский

Вместе с тем, предостерегает Андрей Закревский, безответственность некоторых общин в отношении обеспечения пунктами обогрева и резервным питанием социальных объектов – болезненная тема.

Андрей Закревский Глава правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", заместитель директора института нефти и газа Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка Местные власти уже должны создать пункты обогрева и обеспечить резервным питанием больницы и роддома, пункты обогрева и защиты населения, провести работу с бездомными и пенсионерами, призвать граждан жертвовать на пайки для них.

На власть надейся, но сам не расслабляйся

К сожалению, на многих территориях, особенно пострадавших от боевых действий, отопительный сезон не будет таким, как обычно. И если туда захотят вернуться местные жители, им придется самостоятельно решать вопросы отопления своих домов. Впрочем, на большей части Украины отопительный сезон пройдет успешно, без серьезных перебоев, считает Максим Белявский.

Мы должны выдержать это испытание, чтобы стать сильнее и окончательно победить Россию. На мой взгляд, само успешное прохождение Украиной предстоящего отопительного сезона станет точкой невозврата в победе над агрессором,

– уверен собеседник 24 канала.

Восемь месяцев полномасштабной войны четко показали, что украинцы несокрушимы. И этот отопительный сезон, каким бы непредсказуемым он ни был, мы тоже переживем. Нам всем нужно готовиться к сложной зиме. Да, есть риски, что с началом холодов россияне начнут бить по объектам критической инфраструктуры. Уже известно, что централизованного отопления не будет в некоторых населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий. Нам всем нужно готовиться к самому худшему, рассматривать разные варианты. Но нужно надеяться на лучшее и делать все, чтобы приблизить нашу победу.