Альтернативные виды топлива для многоэтажек: что посоветовал установить эксперт

Вскоре в Украине начнется отопительный сезон, а население традиционно думает, как не только сэкономить на платежках, но и утеплить жилье. Диверсифицировать виды пали в частном доме достаточно легко, объясняет эксперт, сложнее жильцам многоэтажек.

Диверсификация видов топлива в многоэтажке

Диверсификация видов топлива в многоэтажках в таком виде как в частном секторе невозможна. Однако эксперт Алексей Корчмит рассказал, что вопрос может быть решен при ресурсно-организационной поддержке местных или центральных властей. "Хотя я не уверен, что в этом отопительном сезоне мы уже успеем", – подчеркнул он.

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Эксперт советует установить тепловые насосы, которые могут производить тепловую энергию из электрической с коэффициентом 3:1, выдавая теплоноситель с температурой на входе в здание около 55 – 60 градусов.

Алексей Корчмит Глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний Этой температуры теплоносителя в подавляющем большинстве случаев будет достаточно для отопления многоквартирных домов в холодный период года, кроме нескольких недель в течение отопительного сезона, когда температура окружающего воздуха будет снижаться до минус пяти – минус двадцати градусов. Но при средней температуре в регионах Украины в течение отопительного сезона на уровне плюс три – плюс пять градусов вполне достаточно могло бы быть теплового насоса.

Можно ли еще успеть установить тепловой насос

Корчмит рассказывает, что цикл проектирования, закупки, установки и пусконаладочных работ занимает, как правило, три – четыре месяца. Так что до старта этого отопительного сезона сделать это уже не удастся. Но можно будет сделать до следующего сезона.

Речь идет о комплексном решении проблемы альтернативных способов отопления многоквартирных домов, а не индивидуального отопления квартир.

– напоминает эксперт.

Еще одно препятствие на пути решения проблемы альтернативного отопления многоквартирных домов – это то, что сегодня только у каждого пятого дома есть ОСМД, которое может самостоятельно принимать решения по софинансированию подобных мероприятий. К сожалению, в 80% случаев жители многоквартирных домов не могут самостоятельно решать подобные вопросы.