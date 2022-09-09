Диверсифікація видів палива в багатоповерхівці

Диверсифікація видів палива у багатоповерхівках в такому вигляді, як у приватному секторі, неможлива. Однак експерт Олексій Корчміт розповів, що питання може бути вирішено за ресурсно-організаційної підтримки місцевої або центральної влади. "Хоча я не впевнений, що в цьому опалювальному сезоні ми вже встигнемо", – підкреслив він.

Цікаво Це реально: як торгувати криптовалютою без жодних комісій

Експерт радить встановити теплові насоси, які можуть виробляти теплову енергію з електричної з коефіцієнтом 3:1, видаючи теплоносій з температурою на вході в будинок близько 55 – 60 градусів.

Олексій Корчміт Голова Української асоціації Енергосервісних компаній Цієї температури теплоносія в переважній більшості випадків буде достатньо для опалення багатоквартирних будинків в холодний період року, окрім, можливо, декількох тижнів протягом опалювального сезону, коли температура навколишнього повітря знижуватиметься до мінус п’яти – мінус двадцяти градусів. Але за середньої температури в регіонах України протягом опалювального сезону на рівні плюс три – плюс п’ять градусів абсолютно достатньо могло б бути теплового насоса.

Чи можна ще встигнути встановити тепловий насос

Корчміт розповідає, що цикл проєктування, закупівлі, встановлення і пусконалагоджувальних робіт займає, як правило, три – чотири місяці. Тож до старту цього опалювального сезону зробити це вже не вдасться. Але можна буде зробити до наступного сезону.

Мова йде про комплексне розв'язання проблеми альтернативних способів опалення багатоквартирних будинків, а не індивідуального опалення квартир,

– нагадує експерт.

Ще одна перешкода на шляху розв'язання проблеми альтернативного опалення багатоквартирних будинків – це те, що сьогодні лише кожен п’ятий будинок має ОСББ, яке може самостійно приймати рішення щодо співфінансування подібних заходів. На жаль, у 80% випадків жителі багатоквартирних будинків не можуть самостійно розв'язувати подібні питання.

Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.