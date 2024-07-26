Перші 1,5 мільярда євро Україні

Як зазначається, доходи для України, що були отримані операторами Євросоюзу та які зберігаються центральними депозитаріями цінних паперів (CSD) від знерухомлених російських активів, були надані Euroclear Комісії як перший транш.

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Гроші тепер будуть спрямовані через Європейський фонд миру та в Україну для підтримки військового потенціалу України, а також для підтримки відновлення країни,

– йдеться у повідомленні.

Водночас голова Єврокомісії заявила, що Євросоюз надалі підтримує Україну.

Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя,

– написала Урсула фонд дер Ляєн.

Нагадуємо! Внаслідок санкції проти Росії активи російського Центробанку були знерухомлені. Відтак доходи, які були отримані в цьому контексті операторами Євросоюзу, не належать вже Росії. Втім вони зберігаються центральними депозитаріями, а зараз спрямовуються на потреби для України.