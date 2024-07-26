Первые 1,5 миллиарда евро Украине
Как отмечается, доходы для Украины, что были получены операторами Евросоюза и которые хранятся центральными депозитариями ценных бумаг (CSD) от обездвиженных российских активов, были предоставлены Euroclear Комиссии как первый транш.
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Деньги теперь будут направлены через Европейский фонд мира и в Украину для поддержки военного потенциала Украины, а также для поддержки восстановления страны,
– говорится в сообщении.
В то же время председатель Еврокомиссии заявила, что Евросоюз в дальнейшем поддерживает Украину.
Нет лучшего символа или использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни,
– написала Урсула фонд дер Ляйен.