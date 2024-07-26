Первые 1,5 миллиарда евро Украине

Как отмечается, доходы для Украины, что были получены операторами Евросоюза и которые хранятся центральными депозитариями ценных бумаг (CSD) от обездвиженных российских активов, были предоставлены Euroclear Комиссии как первый транш.

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Деньги теперь будут направлены через Европейский фонд мира и в Украину для поддержки военного потенциала Украины, а также для поддержки восстановления страны,

– говорится в сообщении.

В то же время председатель Еврокомиссии заявила, что Евросоюз в дальнейшем поддерживает Украину.

Нет лучшего символа или использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни,

– написала Урсула фонд дер Ляйен.

Напоминаем! Вследствие санкции против России активы российского Центробанка были обездвижены. Поэтому доходы, которые были получены в этом контексте операторами Евросоюза, не принадлежат уже России. Впрочем, они хранятся центральными депозитариями, а сейчас направляются на нужды для Украины.