Самая сложная зима: что обязательно нужно купить каждому украинцу

Зима уже совсем скоро и отопительный сезон несет немало сюрпризов украинскому населению, поэтому нужно быть начеку. Что обязательно нужно купить, чтобы тепло пережить зиму?

24 канал сделал для вас подборку вещей, которые точно пригодятся вашему дому этой зимой. Никто не знает, как пройдет отопительный сезон в Украине в этом году, поэтому стоит всегда быть готовыми.

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Что будет в списке

Теплые вещи

Сначала сделайте анализ своего зимнего гардероба и закупитесь дополнительно теплой одеждой. Прежде всего, это обувь и стельки к ним, зимние куртки, рукавицы, свитера, теплое белье (можно термобелье), шерстяные носки, теплые домашние халаты, а также другие флисовые и меховые вещи, которые могут согреть как на улице, так и дома.

Для того чтобы ночью спать в теплой кровати, выбирайте пуховые одеяла. Можно еще купить спальный мешок, благодаря которому спать в постели будет совсем не холодно. Конечно, и грелки в постель не будут лишними.

Электрические примеры для утепления

Как подчеркивает эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 канала, электрообогреватель этой зимой точно не будет лишним. Конечно, если в доме исправна электросеть. Также, он советует выбирать современные электрические обогреватели, ведь они по сравнению со старинными масляными радиаторами, более экономные. Электрический отопитель сможет заменить центральное отопление, если с ним будет возникать проблема.

Можно позволить себе и электрический конвектор, однако учтите при покупке его достаточно недешевую цену.

Добавьте в список обязательных вещей электрочайник, чтобы согреть воду в случае отключения газа, светильник, работающий на батарейках, электроодеяло и электропростынь.

Другие альтернативные вещи

Ранее мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что жильцам домов следует закупить буржуйки. Но буржуйка в квартире – достаточно опасный способ отопления. Поэтому их используйте только, если живете в собственном доме, где следует, как и в квартире, позаботиться о теплоизоляции дверей и окон.

Если в многоквартирном доме не утеплен подъезд, то жильцам необходимо собраться и своими усилиями об этом позаботиться, чтобы зимой было еще теплее. Можно также устроить пункт обогрева в подвале, если потребуется спускаться из-за ракетной опасности в укрытие.

Следует запастись на всякий случай свечами, зажигалками, спичками, фонариками, сухим спиртом, на котором можно подогревать пищу.

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Кому этой зимой будет тяжелее всего

Во время телемарафона Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметила, что самая плохая ситуация с отоплением будет на временно оккупированных территориях в Запорожской области.

Кроме этого, у остальных оккупированных областей ситуация с отоплением будет не лучше, поэтому всем жителям рекомендовано уехать как можно скорее.

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