Самая сложная зима: какие запасы топлива и газа в хранилищах Украины

Началась зима, которая станет сверхсложной для каждого украинца. Цель России – заморозить страну и совершить очередной геноцид украинского народа. Хватит ли Украине топлива, читайте в тексте.

Достаточно ли количество энергоресурсов в Украине

Как рассказывает премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Правительства, в зиму Украина входит с 14 миллиардами кубических метров газа.

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Кроме того, 1,3 миллиона тонн угля на складах. Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму,

– добавляет он.

Премьер-министр рассказал, что достаточно ресурсов у Украины и горючего. В Министерстве экономики понимают, что спрос на горючее может возрасти, потому дефицит предполагается.

Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления. Импорт в последние месяцы у нас

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