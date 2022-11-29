Самая сложная зима: какие запасы топлива и газа в хранилищах Украины
Началась зима, которая станет сверхсложной для каждого украинца. Цель России – заморозить страну и совершить очередной геноцид украинского народа. Хватит ли Украине топлива, читайте в тексте.
Достаточно ли количество энергоресурсов в Украине
Как рассказывает премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Правительства, в зиму Украина входит с 14 миллиардами кубических метров газа.
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Кроме того, 1,3 миллиона тонн угля на складах. Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму,
– добавляет он.
Премьер-министр рассказал, что достаточно ресурсов у Украины и горючего. В Министерстве экономики понимают, что спрос на горючее может возрасти, потому дефицит предполагается.Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления. Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей.
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Украина обратилась за дополнительными объемами газа в США
- Государственное предприятие "Нафтогаз-Украина" обратилось к USAID по поставке Украине газа для прохождения этой зимой.
- Речь идет о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа.
- 21 ноября Правительство Норвегии сообщило, что выделит финансирование в размере 2 миллиардов норвежских крон, то есть 195 миллионов долларов на закупку газа для Украины.