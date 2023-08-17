Подготовка к зиме продолжается: в каком состоянии сейчас энергетика

Многие эксперты по рынку энергетики утверждают, что к этой зиме нужно быть готовыми даже больше, чем к прошлой. Ведь восстановить полностью все мощности энергосистемы не удалось, а это повлияет на возможность покрывать все потребности населения в отопительный сезон. Но несмотря на все подготовка к зиме продолжается, а энергетики делают все возможное.

Почему говорить о подготовке к зиме сейчас тяжело

Святослав Павлюк, эксперт по энергоэффективности, в комментарии 24 Каналу рассказал, что сейчас трудно ответить насколько Украина готова к зиме и как проходит подготовка. Все потому, что вся статистика по производству, запасам и потреблению энергии – закрыта.

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Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Поэтому выводы сейчас довольно косвенные, по вторичным оценкам. Реально сказать сейчас сколько есть запасов угля или в каком состоянии находятся гидроэлектростанции Украины, особенно после подрыва на Каховской ГЭС, невозможно.

Впрочем, эксперт рассказывает, что сейчас накапливаются запасы газа в хранилищах. Недавно эти данные обнародовали и около 12 миллиардов кубометров. Но Павлюк добавляет, что такие цифры – немного тревожный уровень.

В прошлом году общее потребление газа сократилось около трети, таким образом мы вышли на самообеспечение. Следовательно, совместная добыча государственного предприятия "Укргаздобыча", а также коммерческих компаний, составила около 18 миллиардов кубометров. Это значит, что у нас было где-то такое и потребление,

– добавляет он.

Какие существуют риски

Первый – наличие топлива и способности мощностей генерировать и передавать энергии.

– наличие топлива и способности мощностей генерировать и передавать энергии. Второй – финансовое состояние предприятий, ведь сейчас оно ужасное.

Третий – объемы газа, ведь в прошлом году жгли газ в теплоэлектростанциях из-за дефицита угля. Следовательно, сколько газа было сожжено и какая космическая стоимость генерируемой электроэнергии неизвестно.

Украина поставляет электроэнергию на оккупированные территории, где за нее не платят. Это соответственно "ложится" на энергопредприятия долгами. Кроме того, действующие тарифы для населения не покрывают издержки даже производства, не только передачи.

Я оцениваю подготовку к отопительному сезону довольно тревожно. Подстанции разного вольтажа у нас фактически все разбиты. Какая-то часть, конечно, уже восстановлена, но какая-то – до сих пор нет. И таких подстанций десятки,

– говорит Святослав Павлюк.

Что говорят в правительстве о подготовке

Во время заседания правительства премьер-министр рассказал, что тема отопительного сезона сейчас очень спекулятивная, однако риски все же есть. Поэтому правительство готовится к разным сценариям.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы не собираемся умалять угрозы, риски и вызовы этого отопительного сезона. Но считаем, что граждане должны быть осведомлены о реальном положении дел.

На сегодня отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций мощностью 4,3 гигаватта. Это 62% от общего количества.

Отремонтировано 70% теплоэлектроцентралей, а еще 30% в ремонте.

Относительно гидроэлектростанций: сейчас отремонтировано или в ремонте находится 68% объектов. Это мощность почти 1,8 гигаватта.

Отмечается, что "Укрэнерго" выполнило около 80% работ по ремонту магистральных сетей. Кроме того, высоковольтные подстанции уже восстановились до уровня довоенного положения.

Какая ситуация с объемами газа и угля

По словам Шмыгаля, в подземные газохранилища закачали 11,7 миллиарда кубометров газа. Впрочем, подготовка к отопительному сезону все еще продолжается : ремонт ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходит в плановом режиме.

11,7 миллиарда кубометров газа уже закачано в украинские газохранилища. Кроме того, на складах налицо 1,5 миллиона тонн угля, а планируется выход на показатель в 1,8 миллиона тонн,

– сообщил Шмыгаль.

Глава правительства призвал Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство энергетики, "Укрэнерго" и "Нафтогаз" максимально сконцентрировать усилия на подготовке к зиме.