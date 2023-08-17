Почему говорить о подготовке к зиме сейчас тяжело
Святослав Павлюк, эксперт по энергоэффективности, в комментарии 24 Каналу рассказал, что сейчас трудно ответить насколько Украина готова к зиме и как проходит подготовка. Все потому, что вся статистика по производству, запасам и потреблению энергии – закрыта.
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Поэтому выводы сейчас довольно косвенные, по вторичным оценкам. Реально сказать сейчас сколько есть запасов угля или в каком состоянии находятся гидроэлектростанции Украины, особенно после подрыва на Каховской ГЭС, невозможно.
Впрочем, эксперт рассказывает, что сейчас накапливаются запасы газа в хранилищах. Недавно эти данные обнародовали и около 12 миллиардов кубометров. Но Павлюк добавляет, что такие цифры – немного тревожный уровень.
В прошлом году общее потребление газа сократилось около трети, таким образом мы вышли на самообеспечение. Следовательно, совместная добыча государственного предприятия "Укргаздобыча", а также коммерческих компаний, составила около 18 миллиардов кубометров. Это значит, что у нас было где-то такое и потребление,
– добавляет он.
Какие существуют риски
- Первый – наличие топлива и способности мощностей генерировать и передавать энергии.
- Второй – финансовое состояние предприятий, ведь сейчас оно ужасное.
- Третий – объемы газа, ведь в прошлом году жгли газ в теплоэлектростанциях из-за дефицита угля. Следовательно, сколько газа было сожжено и какая космическая стоимость генерируемой электроэнергии неизвестно.
Я оцениваю подготовку к отопительному сезону довольно тревожно. Подстанции разного вольтажа у нас фактически все разбиты. Какая-то часть, конечно, уже восстановлена, но какая-то – до сих пор нет. И таких подстанций десятки,
– говорит Святослав Павлюк.
Что говорят в правительстве о подготовке
Во время заседания правительства премьер-министр рассказал, что тема отопительного сезона сейчас очень спекулятивная, однако риски все же есть. Поэтому правительство готовится к разным сценариям.
Мы не собираемся умалять угрозы, риски и вызовы этого отопительного сезона. Но считаем, что граждане должны быть осведомлены о реальном положении дел.
- На сегодня отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций мощностью 4,3 гигаватта. Это 62% от общего количества.
- Отремонтировано 70% теплоэлектроцентралей, а еще 30% в ремонте.
- Относительно гидроэлектростанций: сейчас отремонтировано или в ремонте находится 68% объектов. Это мощность почти 1,8 гигаватта.
- Отмечается, что "Укрэнерго" выполнило около 80% работ по ремонту магистральных сетей. Кроме того, высоковольтные подстанции уже восстановились до уровня довоенного положения.
Какая ситуация с объемами газа и угля
По словам Шмыгаля, в подземные газохранилища закачали 11,7 миллиарда кубометров газа. Впрочем, подготовка к отопительному сезону все еще продолжается : ремонт ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходит в плановом режиме.
11,7 миллиарда кубометров газа уже закачано в украинские газохранилища. Кроме того, на складах налицо 1,5 миллиона тонн угля, а планируется выход на показатель в 1,8 миллиона тонн,
– сообщил Шмыгаль.
Глава правительства призвал Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство энергетики, "Укрэнерго" и "Нафтогаз" максимально сконцентрировать усилия на подготовке к зиме.