Чому говорити про підготовку до зими зараз важко
Святослав Павлюк, експерт із питань енергоефективності, у коментарі 24 Каналу розповів, що зараз важко відповісти наскільки Україна готова до зими та як проходить підготовка. Все через те, що вся статистика по виробництві, запасах та споживанню енергії – закрита.
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Тому висновки зараз доволі опосередковані, з вторинних оцінок. Реально сказати зараз скільки є запасів вугілля, або ж у якому стані знаходяться гідроелектростанції України, особливо після підриву на Каховській ГЕС, неможливо.
Втім експерт розповідає, що зараз накопичуються запаси газу у сховищах. Нещодавно ці дані оприлюднили й це близько 12 мільярдів кубометрів. Але Павлюк додає, що такі цифри – трішки тривожний рівень.
Минулого року загальне споживання газу скоротилося близько на третину, таким чином ми вийшли на самозабезпечення. Відтак спільне видобування державного підприємства "Укргазвидобування", а також комерційних компаній, склало десь 18 мільярдів кубометрів. Це означає, що у нас було десь таке й споживання,
– додає він.
Які існують ризики
- Перший – наявність палива і спроможності потужностей генерувати та передавати енергії.
- Другий – фінансовий стан підприємств, адже зараз він жахливий.
- Третій – обсяги газу, адже торік палили газ у теплоелектростанціях через дефіцит вугілля. Відтак, скільки газу було спалено і яка космічна вартість електроенергії, що генерувалася, невідомо.
Я оцінюю підготовку до опалювального сезону доволі тривожно. Підстанції різноманітного вольтажу у нас фактично усі розбиті. Якась частина, звичайно, вже відновлена, але якась – ще досі ні. І таких підстанцій десятки,
– каже Святослав Павлюк.
Що кажуть в уряді про підготовку
Під час засідання уряду прем'єр-міністр розповів, що тема опалювального сезону зараз дуже спекулятивна, однак ризики все ж є. Тому уряд готується до різних сценаріїв.
Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики цього опалювального сезону. Але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ.
- Відтак на сьогодні відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій потужністю 4,3 гігавата. Це 62% від загальної кількості.
- Відремонтовано 70% теплоелектроцентралей, а ще 30% у ремонті.
- Щодо гідроелектростанцій, то зараз відремонтовано або в ремонті перебуває 68% об'єктів. Це потужність у майже 1,8 гігавата.
- Зазначається, що "Укренерго" виконало майже 80% робіт з ремонту магістральних мереж. Крім того, високовольтні підстанції вже відновили до рівня довоєнного стану.
Яка ситуація з обсягами газу та вугілля
За словами Шмигаля, у підземні газосховища закачали 11,7 мільярда кубометрів газу. Втім, підготовка до опалювального сезону все ще триває: ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються у плановому режимі.
11,7 мільярда кубометрів газу вже закачано в українські газосховища. Крім того, на складах в наявності 1,5 мільйона тонн вугілля, а планується вихід на показник у 1,8 мільйона тонн,
– повідомив Шмигаль.
Очільник уряду закликав Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство енергетики, "Укренерго" та "Нафтогаз" максимально сконцентрувати зусилля на підготовку до зими.