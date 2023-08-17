Чому говорити про підготовку до зими зараз важко

Святослав Павлюк, експерт із питань енергоефективності, у коментарі 24 Каналу розповів, що зараз важко відповісти наскільки Україна готова до зими та як проходить підготовка. Все через те, що вся статистика по виробництві, запасах та споживанню енергії – закрита.

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Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Тому висновки зараз доволі опосередковані, з вторинних оцінок. Реально сказати зараз скільки є запасів вугілля, або ж у якому стані знаходяться гідроелектростанції України, особливо після підриву на Каховській ГЕС, неможливо.

Втім експерт розповідає, що зараз накопичуються запаси газу у сховищах. Нещодавно ці дані оприлюднили й це близько 12 мільярдів кубометрів. Але Павлюк додає, що такі цифри – трішки тривожний рівень.

Минулого року загальне споживання газу скоротилося близько на третину, таким чином ми вийшли на самозабезпечення. Відтак спільне видобування державного підприємства "Укргазвидобування", а також комерційних компаній, склало десь 18 мільярдів кубометрів. Це означає, що у нас було десь таке й споживання,

– додає він.

Які існують ризики

Перший – наявність палива і спроможності потужностей генерувати та передавати енергії.

– наявність палива і спроможності потужностей генерувати та передавати енергії. Другий – фінансовий стан підприємств, адже зараз він жахливий.

Зверніть увагу! Україна постачає електроенергію на окуповані території, де за неї не сплачують. Це відповідно "лягає" на енергопідприємства боргами. Крім того, чинні тарифи для населення не покривають витрати навіть виробництва, не те що передачі.

Третій – обсяги газу, адже торік палили газ у теплоелектростанціях через дефіцит вугілля. Відтак, скільки газу було спалено і яка космічна вартість електроенергії, що генерувалася, невідомо.

Я оцінюю підготовку до опалювального сезону доволі тривожно. Підстанції різноманітного вольтажу у нас фактично усі розбиті. Якась частина, звичайно, вже відновлена, але якась – ще досі ні. І таких підстанцій десятки,

– каже Святослав Павлюк.

Що кажуть в уряді про підготовку

Під час засідання уряду прем'єр-міністр розповів, що тема опалювального сезону зараз дуже спекулятивна, однак ризики все ж є. Тому уряд готується до різних сценаріїв.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики цього опалювального сезону. Але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ.

Відтак на сьогодні відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій потужністю 4,3 гігавата. Це 62% від загальної кількості.

Відремонтовано 70% теплоелектроцентралей, а ще 30% у ремонті.

Щодо гідроелектростанцій, то зараз відремонтовано або в ремонті перебуває 68% об'єктів. Це потужність у майже 1,8 гігавата.

Зазначається, що "Укренерго" виконало майже 80% робіт з ремонту магістральних мереж. Крім того, високовольтні підстанції вже відновили до рівня довоєнного стану.

Яка ситуація з обсягами газу та вугілля

За словами Шмигаля, у підземні газосховища закачали 11,7 мільярда кубометрів газу. Втім, підготовка до опалювального сезону все ще триває: ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються у плановому режимі.

11,7 мільярда кубометрів газу вже закачано в українські газосховища. Крім того, на складах в наявності 1,5 мільйона тонн вугілля, а планується вихід на показник у 1,8 мільйона тонн,

– повідомив Шмигаль.

Очільник уряду закликав Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство енергетики, "Укренерго" та "Нафтогаз" максимально сконцентрувати зусилля на підготовку до зими.