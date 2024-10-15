Отопительный сезон в Украине начался: во всех ли городах дадут тепло и что будет с тарифами

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Несмотря на то, что тарифы на тепло для украинцев не повышают пока, однако есть опасения, что в связи с финансовыми трудностями предприятий теплоснабжения стоимость придется менять.

Речь идет о том, что если правительство Украины не сможет выполнить обязательства по компенсации разницы в тарифах, тогда местным органам власти придется принимать решение о повышении. Ведь, как известно, для части теплоснабжающих предприятий тарифы на услуги по поставке тепловой энергии устанавливаются НКРЭКУ, а для других субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения – местными органами власти.

24 Канал узнавал, какова вероятность того, что тариф на тепло для украинцев вырастет, почему так может случиться и как тогда избежать необоснованных долгов за коммунальные услуги.

Когда в Украине начнется отопительный сезон

Обычно в Украине отопительный сезон начинается 15 октября, то есть в середине месяца. Как известно, местные администрации решают "судьбу" начала отопительного сезона. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура держится на уровне +8°C в течение трех суток.

Поэтому в Киеве ожидается, что в этом году батареи начнут греть уже с 15 октября, однако это в первую очередь будет касаться детских садов, школ и медицинских учреждений. Впоследствии тепло будут подавать в жилые дома.

В то же время в комментарии Суспильному директор Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец сообщил, что в течение этой недели похолоданий не будет, а значит отопительный сезон отсрочат.

По традиции в Днепре отопительный сезон начинается 15 – 16 октября, но точная дата будет зависеть от главного фактора – погоды.

А в Житомирской общине планируют подать тепло 16 октября.

Заметьте! Сейчас в Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов. Это касается стоимости газа, горячей воды и отопления. Таким образом цена на газ от "Нафтогаза", услугами которого пользуются большинство украинцев, составляет 7,96 гривны за кубометр. А другие поставщики предлагают цену до 10 гривен за кубометр.

Могут ли вырасти тарифы на тепло

В разговоре с 24 Каналом эксперт Александр Слобожан рассказал, что если правительство Украины не выполнит свои обязательства по компенсации разницы в тарифах для предприятий тепло- и водоснабжения, то органы местного самоуправления будут вынуждены поднимать тарифы для того, чтобы предприятия просто не закрылись.

Слобожан объясняет, что на тариф для предприятий влияет несколько основных частей: стоимость газа, стоимость электричества, заработная плата и обязательные платежи.

Александр Слобожан Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Во-первых, электроэнергия за эти годы, даже в условиях военного положения, уже выросла в несколько раз. И это расходы предприятий, которые обязаны тратить средства, потому что иначе им отключат электричество. Второй момент, это стоимость газа. Для населения цена льготная, но стоимость, по которой муниципалитеты покупают газ, гораздо выше, чем тот тариф, что платит население.

Обратите внимание! По органам местного самоуправления разница не одинакова.

Учитывая все 4 составляющие, даже в период с 2022 года по 2024 год, как органы местного самоуправления, коммунальщики, так и частные предприятия, работают в минус,

– говорит господин Александр.

Почему предприятиям теплоснабжения не хватает средств

Если в прошлые годы у органов местного самоуправления было 64% НДФЛ, из которого можно было направлять средства предприятиям и гасить разницу, то на следующий год Кабмин предлагает забрать из муниципалитетов 4% НДФЛ.

Поэтому большинство муниципалитетов не смогут предоставлять услуги. Помимо прочего, налоги в Украине повысились. Поэтому вероятность того, что услуги теплоснабжения и водоснабжения могут быть прекращены, высокая,

– добавляет Слобожан.

Что такое НДФЛ Другими словами это налог на доходы или же на прибыль, который взимается с физических или юридических лиц. На сегодня НДФЛ в Украине составляет 18%.

Интересно, что по словам Слобожана, с каждой гривны, которую платит потребитель за тепло, 65 копеек автоматически идут на счета НАК "Нафтогаза". То есть они не остаются в предприятиях.

Правительство в прошлом году приняло такое постановление. Мы, как ассоциация городов, были против этого постановления, потому что это не позволяет предприятиям готовиться и проходить отопительный сезон. Нам обещали в течение 2024 года, что это постановление будет отменено, но пока такого решения нет,

– говорит эксперт Александр.

Поэтому потребитель платит 1 гривну соответствующему предприятию теплоснабжения, из которых 65 копеек сразу идет на счета монополиста. А значит, с 35 копеек, которые остались, надо закупить газ, электричество, которое выросло в несколько раз, зарплату всем работникам и повышенные налоги.

Если парламент поддержит поправки об оставлении 64% НДФЛ, о выделении субвенции на компенсацию разницы в тарифах, об оставлении реверсной дотации в местных бюджетах, а предложение о снятии моратория на повышение тарифов будет исключено, то нам удастся избежать повышения тарифов,

– подытоживаю Слобожан.

Субсидии на отопительный сезон

С 1 октября начинается начисление субсидий на отопительный сезон. Как сообщают в Пенсионном фонде, с начала подачи отопления может обновиться и размер субсидии.

Если заявление подано с 1 октября по 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного сезона. После 1 декабря она предоставляется с месяца, когда лицо обратилось.

Кстати, перерасчет субсидий осуществляется автоматически, но если произошли изменения в домохозяйстве в составе зарегистрированных лиц, тогда нужно повторно обращаться в соответствующие органы по начислению.

Получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг могут граждане Украины с низким доходом, ВПЛ, которые фактически проживает в жилье без договора аренды, арендаторы без регистрации и иностранцы.

Поэтому для оформления помощи нужно подать заявление и декларацию о доходах, а также может понадобиться договор аренды и копия договора о реструктуризации задолженности (при наличии).

Обратите внимание! Есть случаи, когда граждан могут лишить субсидий. Речь идет о таких причинах, как представление недостоверной информации о доходах, или наличие долгов.

Как не стать должником из-за коммунальных услуг

В то же время для 24 Канала адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что несмотря на войну, ракетные и "Шахедные" обстрелы, а также блэкауты, энергетические компании все равно взимают задолженность с должников и отключают абонентов от поставки коммунальных услуг.

Станислав Лифлянчик Управляющий партнер Адвокатской фирмы "Пакс", соучредитель БФ "ProUkraine" Учитывая, что сезон отопления зимой будет довольно сложный, с должниками будут вести себя бескомпромиссно и цинично.

Лифлянчик советует, для того чтобы не стать жертвой, следует выполнить несколько советов:

Во-первых, если у вас имеется непогашенная задолженность за электричество, воду, газ или отопление, обратитесь к поставщику услуги с заявлением о реструктуризации долга и начать понемногу долг гасить.

В большинстве случаев энергетические компании идут на встречу и реструктуризацию долгов удовлетворяют, хоть и не всегда в таком размере, как хотелось бы, потому что им невыгодно судиться месяцами, а потом еще и бегать за должником с исполнителем в поисках хоть каких-то средств. Поэтому если должник предлагает деньги частями – кредитор почти всегда соглашается,

– добавляет адвокат.

В то же время другое дело, если поставщик коммунальных услуг насчитал долг необоснованно. Будет не справедливым платить за то, что не потреблял. Поэтому в таком случае стоит собрать документы, которые подтверждают правоту (показания счетчиков, акты, подтверждения оплат и т.д.), составить заявление об осуществлении перерасчета задолженности, приобщить к ней собранные материалы и подать все это непосредственно в энергетическую компанию.

Во-вторых, не занимайтесь самовольным подключением к сетям поставки коммунальных услуг, потому что это может привести к крайне негативным последствиям.

Например, если вас разоблачат, то обязательно отключат от услуг, затем осуществят начисление долга, применив коэффициент (получится далеко не рыночная стоимость, а гораздо больше), начислят штраф, а также могут открыть уголовное производство по факту кражи.

В-третьих, если ваш дом сейчас отключен от поставки каких-то коммунальных услуг, то не теряйте времени. Лучше обратитесь к юристам. Достаточно часто отключение происходит незаконно, а значит обращения и жалобы нередко помогают решить проблему.

Также юрист Winner Partners, Фатима Гюлалиева, рассказала для 24 Канала, что если безосновательно начислен штраф за жилищно-коммунальные услуги, то лучше не спешить его платить.

Есть несколько шагов, которые помогут защитить права и избежать финансовых потерь:

Проверьте основания для начисления штрафа. Сначала подробно ознакомьтесь с документами: квитанциями, договором на оказание услуг и законодательными нормами. Штраф должен соответствовать условиям договора и быть четко обоснованным. Если этого нет, подозрение на ошибку или злоупотребление вполне оправдано.

Сначала подробно ознакомьтесь с документами: квитанциями, договором на оказание услуг и законодательными нормами. Штраф должен соответствовать условиям договора и быть четко обоснованным. Если этого нет, подозрение на ошибку или злоупотребление вполне оправдано. Обратитесь к поставщику услуг. Напишите официальное заявление или жалобу в компанию, предоставляющую услуги. В заявлении укажите, что считаете начисление штрафа незаконным, и требуйте предоставить разъяснения. Желательно, чтобы обращение было письменным и сохранялось подтверждение его отправки (например, копия с отметкой о получении или квитанция о почтовом отправлении).

Напишите официальное заявление или жалобу в компанию, предоставляющую услуги. В заявлении укажите, что считаете начисление штрафа незаконным, и требуйте предоставить разъяснения. Желательно, чтобы обращение было письменным и сохранялось подтверждение его отправки (например, копия с отметкой о получении или квитанция о почтовом отправлении). Привлеките Госпродпотребслужбу. Если поставщик не предоставляет ответ или отказывается отменить штраф, следующим шагом будет обращение в Госпродпотребслужбу. Эта организация занимается защитой прав потребителей, в том числе в сфере ЖКХ. Подайте жалобу с описанием ситуации и предоставьте копии всех документов.

Если поставщик не предоставляет ответ или отказывается отменить штраф, следующим шагом будет обращение в Госпродпотребслужбу. Эта организация занимается защитой прав потребителей, в том числе в сфере ЖКХ. Подайте жалобу с описанием ситуации и предоставьте копии всех документов. Обращение в суд. Если предыдущие шаги не дали результата, вы имеете право подать иск в суд. В иске требуйте отмены незаконного штрафа и, при необходимости, компенсацию морального вреда.

Важно! Стоит подготовить все необходимые доказательства: договоры, квитанции, переписки с поставщиком услуг и Госпродпотребслужбой.