Уже есть опыт: готова ли энергосистема Украины к зиме

Во время этой зимы в энергосистеме могут возникнуть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Однако все будет работать, несмотря на сложности.

Готова ли энергосистема Украины к зиме

Глава "Укрэнерго" рассказал в телемарафоне, что сейчас завершается подготовка к зиме, передает 24 Канал.

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Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Если говорить о сети "Укрэнерго", то уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. Пока ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет.

В настоящее время продолжается активный этап ремонта системы генерации. По его словам, Украина извлекла урок минувшей зимой и усилила инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня.

Также у нас есть хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты… Потому думаю, что зиму точно пройдем. Возможны сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, энергосистема будет работать. Справимся,

– подытожил он.

По его мнению, у украинцев опыт с прошлой зимой, поэтому россиянам вряд ли удастся нас удивить.

Что нужно, чтобы пережить зиму без отключений

В ДТЭК сообщили, что спокойную зиму для украинцев может обеспечить только отсутствие обстрелов со стороны России.

Дмитрий Сахарук Исполнительный директор ДТЭК Если вывести за скобки ракетные или дроновые обстрелы, то в принципе мы должны пройти зиму нормально. Без таких глобальных вызовов, которые были прошлой зимой. Но если ввести сюда обстрелы, то здесь возникают вопросы. Потому что не ясно, каким образом все это будет происходить.

Он считает, что главным катализатором успеха будет эффективность ПВО, сбивающая вражеские дроны.

Потому что, к сожалению, станции, трансформаторные подстанции они не предназначены для того, чтобы выдержать удары ракет и дронов. Поэтому здесь, скажем так, на стороне ПВО задача сбивать по максимуму все, что будет лететь на наши энергетические объекты. Потому что можно банально не сохранить все то, что мы сделали как энергетики за последние 6 месяцев,

– объяснил он.

! Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказывал, что зимние удары России по нашей энергосистеме не будут неожиданностью.