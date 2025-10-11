Россия сейчас изменила тактику обстрелов энергообъектов нашего государства. Украинское правительство принимает определенные решения, чтобы наши граждане могли пережить зиму со светом и газом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова в эфире национального марафона.

К теме Ответ точно будет: главное с брифинга Зеленского относительно массированного удара по Украине

Есть ли угроза срыва отопительного сезона Украины из-за атак?

Артем Некрасов отметил, что враг изменил свою тактику атак. Ведь, если раньше оккупанты били в основном только по объектам электрической инфраструктуры, то в течение последнего месяца можно отследить, что враг пытается нанести повреждения еще по объектам газовой инфраструктуры.

Правительство постоянно собирается для того, чтобы реагировать на эти вызовы, принимаются определенные решения, и мы надеемся и делаем все, чтобы украинцы были зимой и с газом, и со светом,

– сказал первый заместитель главы Минэнерго.

Кстати, бывший офицер Воздушных Сил, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что Россия перешла к точечным атакам по энергетическим и логистическим объектам, используя модернизированное оружие с помощью Ирана, Китая и Северной Кореи. По словам эксперта, это позволяет врагу точнее поражать объекты энергетики по всей стране.

Как партнеры помогают Украине справиться с последствиями обстрелов?

Некрасов отметил, что за последние недели было несколько встреч с партнерами из G7. Украинская сторона передала союзникам потребности нашего государства.

"Наши потребности мы видим предварительно, это возможность добавления защиты ПВО, потому что это главное направление пока, это возможность привлечения к совместному финансированию для закупки газа, и также это возможность предоставления оборудования, которое будет использовано при восстановлении тех повреждений, которые были нанесены за последние 2 недели", – объяснил представитель министерства энергетики.

Чиновник также подчеркнул, что партнеры помогают Украине преодолеть последствия вражеских ударов по энергетическим объектам. И сейчас в правительстве надеются, что благодаря помощи союзников и внутренней работе пройти отопительный сезон 2025 – 2026 удастся, так же как и предыдущий.

Что еще известно о состоянии энергетики Украины?