Отопительный сезон в Украине: почему батареи до сих пор холодные и когда включат отопление

Осенние холода уже заставляют украинцев доставать теплые одеяла, однако батареи нагрелись далеко не во всех квартирах. В правительстве наконец объяснили причины таких задержек и рассказали, чего ожидать в ближайшие дни.

Когда в каждой квартире появится тепло

В настоящее время в Украине уже заработали 87% всех пунктов теплокоммунэнерго, поэтому большинство граждан уже имеют стабильное отопление. Процесс подключения продолжается, и вскоре система будет полностью заполнена, о чем во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, отсутствие тепла в остальных 13% домов не является признаком коллапса или неготовности системы. Это исключительно сознательная позиция местных властей, которая имеет под собой несколько весомых причин. В частности, некоторые громады оттягивают начало отопительного сезона до существенного понижения температуры, чтобы сэкономить средства потребителей в счетах за коммунальные услуги.

Обратите внимание! Другие города вынуждены маскировать работу объектов, чтобы не привлекать лишнее внимание врага в условиях постоянных ракетных угроз. Также в некоторых населенных пунктах энергетики просто завершают последние ремонтные работы перед пиковыми зимними нагрузками.

Сейчас система пополняется, и отопление будет у абсолютно всех,

– заверил Корецкий.

Как города готовились к самой сложной зиме

В этом году отопительный сезон начался на фоне беспрецедентных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил проверить отчеты областей о готовности к холодам, подчеркнув, что самая сложная ситуация с восстановлением сложилась именно в столице.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко призвал прекратить поиск виновных, отметив, что город начал подачу тепла еще 16 октября. Чтобы защитить киевлян от отключений электроэнергии, в городе экстренно развертывают резервные системы: устанавливают мощные генераторы для водоканалов и строят мини-электростанции, которые позволят пережить зиму даже при худших сценариях.