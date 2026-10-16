Не только Киев: где еще начинается отопительный сезон

В Украине постепенно начинается отопительный сезон. Однако, как правило, теплоснабжение начинают не с жилых помещений.

Где уже начинается отопительный сезон

О начале подачи тепла сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в пятницу, 16 октября.

Он рассказал, что вечером в четверг, 15 октября, начали подачу теплоносителя в учреждения социальной сферы:

тепло получили все медицинские учреждения со стационарным пребыванием пациентов;

а также более 80% детских садов общины уже с отоплением.

Напомним, что фиксированной даты начала отопительного сезона в Украине нет. Но его начало зависит от погодных условий.

Включать отопление рекомендуют тогда, когда средняя температура держится ниже +8 °C в течение трех суток подряд. Речь идет о средней температуре, которая сохраняется в течение дня и ночи.

Следует также добавить, что традиционно отопительный сезон начинается с учреждений социальной сферы. Это больницы, школы, детские сады и т. д.

Кроме того, с 16 октября в Киеве начали " отопительный сезон " – для учреждений социальной сферы. Но часть Днепровского и Дарницкого районов пока без тепла. Там продолжаются восстановительные работы.